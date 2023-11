Borsa Scambio del Giocattolo a Calenzano: un'edizione particolare

La storica Borsa Scambio del Giocattolo d'Epoca ritorna a Calenzano per il suo ultimo appuntamento, domenica 3 dicembre, al Delta Florence (via Vittorio Emanuele, 3) per festeggiare i suoi 27 anni di attività. Ma sarà anche l’ultima edizione in questa sede, che si sposta dal 10 marzo 2024 in occasione del Salone del Soldatino e del Concorso Internazionale “Frammenti di Storia", perché i locali attuali del Delta andranno in ristrutturazione.

Un chilometro più lontano dall’uscita autostradale A1 per spostarsi all’Hotel Mirò in via degli Olmi 7 sempre a Calenzano ma con confort più idonei sia per gli espositori dell’evento sia per il pubblico. I nuovi locali oltre a dare una svolta alla storica manifestazione saranno di incentivo per nuove leve del collezionismo che si vorranno affacciare con i propri giochi per proporli a colleghi e al pubblico, sempre alla ricerca del pezzo mancante in collezione.

La Borsa di Calenzano, identificata dai collezionisti fra le più antiche manifestazioni italiane del settore, è anche sempre stata definita la "Wall Street" del giocattolo per le sue valutazioni sui balocchi d'epoca. Domenica 3 dicembre le sale dell'hotel si rianimeranno di pubblico e partecipanti per le tradizionali contrattazioni su bambole, soldatini, moto, auto, treni, automi e navi.

Questa volta per il pubblico maschile tanti soldatini di tutte le le misure e fogge: dalla plastica divenuti - già rarità da collezione - a quelli classici in pasta, oppure i bellissimi in piombo della fiaba di Andersen. Poi statuette da presepe con personaggi rappresentanti mestieri e intere Natività, che stanno sempre più prendendo campo nel collezionismo, specialmente quelle di fabbriche scomparse italiane della Lucchesia. Non vanno dimenticate le tante bambole in tutte le manifatture: dal bisquit al panno Lenci e alla composizione, fino alla più moderna Barbie. Non mancheranno giochi da tavolo, Subbuteo e tante auto in pressofusione in tutte le scale.

Come da tradizione, sarà presente un ufficio valutazioni a disposizione del pubblico - per chi vorrà portare i propri giocattoli per stabilirne l'anno di fabbricazione e quale è stata l'industria che li immise sul mercato - e restauratori che daranno consigli sulla conservazione e riparazione.

Saranno oltre 50 i collezionisti provenienti da numerose regioni italiane, con le loro collezioni da scambiare dalle 9 alle 15, in questo ultimo appuntamento durato oltre un quarto di secolo.

Ingresso a offerta libera; per informazioni contattare il 330565439.