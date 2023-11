Botte e persecuzione verso la ex compagna, arrestato 60enne all'Elba

Nel mese contro la violenza sulle donne, un 60enne dell'Elba è stato arrestato per violenze domestiche avvenute tra le mura dell'abitazione di Portoferraio. I carabinieri hanno documentato numerosi episodi di violenza e soprusi da un anno a questa parte. L'uomo era stato allontanato dall'abitazione di famiglia da tempo ma non si era rassegnato e continuava a pedinare la ex compagna anche sul luogo di lavoro, arrivando a insultarla e a denigrarla via social. La donna ha dovuto cambiare abitudini di vita, vivendo in una paura costante. Dopo l'arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e inosservanza del divieto di avvicinamento alla parte offesa adesso il 60enne si trova nel carcere “Le Sughere” di Livorno.