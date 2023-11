Cacciucco Day a Poggibonsi, una targa ad Antonio Leccisotti direttore di Siena Eye Laser

Venerdì 24 novembre, è il giorno di Cacciucco Day. Oltre a conoscere la chef del ristorante “Da Giacomino”, Antonietta Lupi, e gustare il suo famoso Cacciucco all’Elbana, sarà anche l’occasione per dedicare un ringraziamento al professor Antonio Leccisotti. Per la tradizionale consegna delle targhe, infatti, quest'anno Alcide e la Pubblica Amministrazione di Poggibonsi hanno pensato proprio al fondatore e direttore di “Siena Eye Laser”, centro di chirurgia refrattiva tra i più importanti nel mondo.

“La clinica rappresenta un'eccellenza sul nostro territorio – ha spiegato Roberta Ancillotti, Ad di Hotel Ristorante Alcide – con numerosi pazienti che arrivano da ogni parte d’Italia per farsi curare dal professore, dando alla nostra cittadina un notevole prestigio e anche una fonte importante di redditi per le attività turistico-ricettive e commerciali”.

Siena Eye Laser è un centro dove vengono eseguiti trattamenti di miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia con tutte le tecniche più avanzate.

Il professor Leccisotti ha completato gli studi post-laurea (specializzazione in Oftalmologia, Dottorato di Ricerca in patologia Oculare) proprio a Siena, sotto la guida del compianto prof. Renato Frezzotti, per poi aggiungere un Master in Chirurgia Refrattiva e della Cataratta nel Regno Unito, nazione con la quale mantiene continue relazioni per motivi di insegnamento e di collaborazione con Ulster University e Royal College of Optometrists.

Il “Cacciucco Day” è la tradizionale festa dedicata al più famoso dei piatti livornesi, trapiantato da oltre un secolo a Poggibonsi e patrocinata dal Comune. Quest’anno il gemellaggio è con il “Cacciucco all’Elbana”. L’ospite d’onore è infatti il ristorante Da Giacomino di Viticcio (Portoferraio) con Antonietta Lupi, chef e titolare del locale, considerata la custode della ricetta autentica di questa zuppa di pesce dell’Arcipelago Toscano.

La cena - degustazione del Cacciucco Day 2023 (dalle ore 20 circa) si arricchisce di altre collaborazioni prestigiose. Oltre all’adesione della condotta Slow Food di Siena, può contare infatti sulle abilità professionali di un laboratorio dolciario divenuto famoso per il suo panettone e per la qualità assoluta delle materie prime, vincitore di numerosi premi a livello nazionale. Si tratta di Opera Waiting 100% Nature, eccellenza poggibonsese che presenta “Panopera Stazione Toledo”, un panettone ispirato al babà al rum abbinato con i gelati di Buekke di Colle Val d’Elsa. La nota famiglia di gelatieri, propone per l’occasione 2 nuovi gusti: “Ricotta e agrumi” e “Cremino di noce con caramello”.

In degustazione con ognuna delle portate, ci sono i vini dell’azienda vitivinicola Acquabona di Portoferraio, una delle più grandi dell’isola che utilizza metodi naturali con grande attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, alla tipicità e alla genuinità del vino.

Sarà l’occasione per conoscere Bianco, Rosato e Rosso dell’Elba Doc, fino al famoso Aleatico dell’Elba a completare un dessert d’eccezione.

Il parterre di eccellenze enogastronomiche comprende anche l’olio “novo” Evo del rinomato Frantoio dei fratelli Pruneti di San Polo in Chianti, partner tradizionale del Cacciucco day di Alcide.

Una parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al Comune di Montemurlo, uno dei territori più colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso. È già attivo anche l'iban da utilizzare per fare le donazioni: IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 BIC BCITITMM intestato al “Comitato Montemurlo Solidale” presso la banca Intesa San Paolo (via Scarpettini, 17- Montemurlo), la causale da indicare è “Donazione alluvione Montemurlo”.

(posti in esaurimento, per ultime prenotazioni +39 0577 937501, Int. 2 WhatsApp: +39 375 5627553, info@ristorantealcide.com, su www.ristorantealcide.com).