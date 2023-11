Concorso del presepe più bello a Le Piastre, il concorso è alla 34esima edizione

C’è un borgo nel quale ogni anno si rinnova la magia del Natale. Si tratta di Le Piastre anche stavolta pronta a ospitare nuovi visitatori grazie alla tradizionale rassegna dei presepi. Oltre a quelli esposti nel paese a partire dall’otto dicembre, la Pro Loco Alta Valle del Reno ha rinnovato il concorso per il presepio più bello, giunto alla trentaquattresima edizione. I giurati andranno a visitare le opere iscritte per le quattro categorie ammesse: enti e associazioni, artisti, parrocchie e scuole (quest’ultima una novità rispetto agli ultimi anni). Le iscrizioni da inviare tramite e-mail all’indirizzo proloco.lepiastre@email.it termineranno il 23 dicembre e, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di esporre i propri presepi per le vie del paese.

Il concorso nacque per volere di Giancarlo Corsini, già padre del Campionato Italiano della Bugia. Sono stati dei giovani a cogliere la sua eredità nei primi anni del nuovo secolo fino a farlo diventare una delle rassegne del genere più conosciute e credibili. A tutti i concorrenti sarà consegnato il diploma di partecipazione direttamente dopo la visita dei giurati. Possono partecipare tutti i presepi allestiti entro la Provincia di Pistoia. La cerimonia di premiazione è in programma il 7 gennaio 2024 presso la chiesa di S. Ilario di Le Piastre a partire dalle ore 16.

Non nasconde la propria felicità la presidentessa della Pro Loco piastrese, Cinzia Sebastiano: "Riuscire a organizzare questo concorso per noi significa tenere in vita la tradizione. Ringrazio i giurati che hanno dato la propria disponibilità a trascorrere qualche giorno in visita alle natività in gara. Questa iniziativa, però, è solo una delle tante che stiamo organizzando per il Natale a Le Piastre".

Per chi volesse saperne di più, potrà contattare i numeri 3402740430 – 3470491782.

Fonte: Accademia della Bugia