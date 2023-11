Continuano le ricerche del 12enne scomparso in maremma: Gli aggiornamenti

Continuano le ricerche legate a Cristiano Giordano, scomparso due giorni fa in Maremma. Il 12enne si era allontanato da scuola ad Albinia (Grosseto) durante la ricreazione insieme a un suo coetaneo, ritrovato invece poco dopo alla stazione. Per avere un quadro più generale le ricerche sono state estese anche in Umbria, regione dove il ragazzino ha dei parenti, e a Roma, visto la facilità con cui è raggiungibile via treno dalla Maremma.

Il 12enne non avrebbe con se il telefono, ma negli ultimi giorni avrebbe interagito sui social. I carabinieri in questo momento stanno cercando di mettersi in contatto con amici e conoscenti di Cristiano Giordano per capire e sapere se ci siano stati contatti recenti.