Da Pistoia al natale di Empoli e della Valdelsa con il progetto per la terza età

In occasione del Natale, “Socialmente”, il progetto di socializzazione del Comune di Pistoia dedicato alla terza età, propone per sabato 16 dicembre una gita fuori porta con destinazione Empoli, Montaione e Gambassi. Si tratta di un fuori programma che arricchisce ulteriormente il calendario delle gite 2023 e che fornisce un’ulteriore occasione di incontro e di svago ai cittadini ultrasessantenni residenti a Pistoia.

L’iniziativa è a cura del Comune di Pistoia e delle associazioni Auser Territoriale Pistoia, A.N.T.E.A.S. Pistoia, Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.P.D. Pistoia APS e A.R.C.I. Comitato Provinciale di Pistoia.

La partenza è prevista alle 8 da piazza San Francesco. Prima tappa Empoli, Città del Natale 2023, con visita al Mercatino di Natale, per respirare la magica atmosfera natalizia tra le tipiche casette di legno e nelle vie del centro storico, adornato a festa da luci e colori. Dopo la sosta per il pranzo a Montaione, nel pomeriggio è prevista la visita del Presepe di Montignoso a Gambassi Terme, con rientro a Pistoia in serata.

Gli interessati possono prenotarsi al punto informativo AnzianInforma in via del Can Bianco 33, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30, telefono 0573 1716429 oppure 0573 505243. La prenotazione si effettua esclusivamente presentando la tessera sanitaria del diretto interessato.

Possono partecipare alle gite gli ultrasessantenni residenti nel Comune di Pistoia. Nella prenotazione avranno la priorità coloro che hanno preso parte a un numero inferiore di gite. Il costo del noleggio del bus è sostenuto, in parte, nell’ambito del progetto. Saranno a carico dei partecipanti, invece, il costo del ristorante ed eventuali ulteriori spese personali.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa