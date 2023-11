Eco Incontri, sul palco del Teatro Era ospiti Giovanni Storti e Stefano Mancuso

Giovanni Storti

L’appuntamento mensile del mese di Novembre con gli Eco Incontri sarà con Giovanni Storti e Stefano Mancuso due personaggi provenienti da percorsi culturali diversi ma entrambi impegnati sui temi ecologici, dell’economia verde e della sostenibilità ambientale. Saranno al Teatro Era di Pontedera (Pisa) grazie all’iniziativa di Ecofor Service Spa, l'azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo).

Alle 18:30 di sabato 25 Novembre sul palco del Teatro Era, si parlerà quindi di amore per la natura: Giovanni Storti, infatti, nel 2020 ha dato vita al progetto Giova Loves Nature, una serie di video in cui racconta con ironia e leggerezza le caratteristiche di alcune specie di piante e a volte di animali. Stefano Mancuso, professore ordinario presso l’Università di Firenze è una delle massime autorità mondiali nel campo impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante. Ospite spesso di moltissime trasmissioni tv sulle reti nazionali, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi.

Stefano Mancuso

Quello con Storti e Mancuso è il sesto degli Eco Incontri e segue quelli con Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano e Filippo Solibello. Il 16 Dicembre è poi in programma Beppe Severgnini ed il 20 Gennaio Lella Costa e Oscar Farinetti.

Gli Eco Incontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it. Per la serata con Storti e Mancuso tutti i 500 posti disponibili sono andati esauriti in poco tempo e le 150 persone in lista di attesa sono pertanto invitate a controllare la propria mail per la conferma della propria prenotazione prima di presentarsi direttamente al Teatro Era.

Fonte: Ecofor Service Spa