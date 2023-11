Giocattoli contraffatti, sequestro e multa per un venditore a Livorno

Giocattoli contraffatti venduti senza rilascio di alcun documento fiscale. Questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Livorno durante il recente mercato straordinario che si è svolto nel centro della città. In particolare le fiamme gialle hanno notato la vendita di centinaia di giocattoli e articoli per i più piccoli, cogliendo il flagranza il venditore mentre li esibiva e vendeva senza documento fiscale e di garanzia dei prodotti.

Rinvenuta e sequestrata merce per un valore complessivo di circa 3mila euro. Tra questi giochi contraffatti di noti marchi, venduti a prezzi inferiori rispetto alla stessa tipologia di merce non contraffatta. Il venditore è stato inoltre denunciato per contraffazione e ricettazione.