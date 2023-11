Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative dall'Empolese al Cuoio

Si avvicina il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Molte le iniziative in programma, anche nell'Empolese Valdelsa e nel Comprensorio del cuoio.

Empolese Valdelsa: convegni, mostre, spettacoli e una camminata

Empoli. Un fine settimana di eventi con "Donne al centro. Eventi di ogni genere": tavole rotonde, convegni, mostre, spettacoli, con l'obiettivo di dare vita a un momento di confronto sui temi dell'occupazione femminile e della condivisione vita lavoro, della sessualità ed educazione all'affettività ed infine della violenza di genere. La due giorni si terrà il 24 e 25 novembre 2023, fra Agenzia per lo Sviluppo (Asev), via delle Fiascaie e il palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra.

Il Centro Aiuto Donna Lilith, centro antiviolenza con base a Empoli, ha in calendario eventi a partire dal 21 e fino al 28 novembre, in tutto il territorio. Teatro, convegni, sensibilizzazione nelle scuole e in molti altri luoghi: Qui il dettaglio.

Castelfiorentino. Cento vittime nei primi dieci mesi del 2023. È il bilancio, ancora parziale, dei femminicidi avvenuti in Italia, un fenomeno che purtroppo ha colpito recentemente anche Castelfiorentino con la tragica vicenda di Klodiana Vefa, suscitando un sentimento di forte commozione nell’intera popolazione. A Castelfiorentino 30 associazioni organizzano un calendario di iniziative.

Tra queste, sabato 25 novembre si terrà una passeggiata di solidarietà e protesta, organizzata dal Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO di Castelfiorentino, Federazione Italiana Escursionismo in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. Sono invitati tutti i cittadini uomini e donne, giovani e non alla partecipazione, indossando qualcosa di color rosso: il ritrovo e la partenza a piedi, sul percorso da 4 km andata e ritorno, è alle ore 9 presso il parcheggio dello Stadio Comunale di viale Roosevelt.

"Uscire dalla violenza è possibile. Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare". Questo il titolo dell'evento, in programma venerdì 24 novembre, dalle ore 15 alle 19, presso l'auditorium dell'istituto superiore F. Enriques di Castelfiorentino: il convegno, aperto all'intera cittadinanza organizzato dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e gli enti aderenti alla rete territoriale antiviolenza e del Codice Rosa, si inserisce nel quadro della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Montelupo Fiorentino. Tavola rotonda dedicata al Codice Rosa: l'appuntamento è giovedì 23 novembre alle 17.30 al MMAB - Qui i dettagli.

Montespertoli. Il 25 novembre apputamento con un'emozionante interpretazione teatrale dal titolo "Rosa Rossetto: dalle Donne per le Donne". L'evento del comune di Montespertoli, P.A. Croce d'Oro e Centro Lilith, si terrà alle 16.30 presso la Sala del Consiglio del Municipio.

Cuoio, rumore e flash mob nelle piazze

San Miniato. Tante le iniziative anche a San Miniato dal 24 fino al 30 novembre, a cura del Comune, della Commissione Comunale per le Pari Opportunità e delle associazioni. Mostre, spettacoli, proiezioni di film ma anche incontri, inaugurazioni e momenti di sensibilizzazione e raccolta fondi contro la violenza di genere. Tanti gli appuntamenti, il dettaglio degli eventi in cartellone nella locandina - Qui il dettaglio.

"Facciamo baccano!", questo il titolo dello spettacolo di Katia Beni e Benedetta Giuntini in scena sabato 25 novembre, alle ore 21.30, all'auditorium Crédit Agricole di Piazza Bonaparte. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Frida - donne che sostengono le donne - realtà di promozione sociale nata nel 2008 nel comune di San Miniato con l’obiettivo di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Santa Croce sull'Arno. Appuntamenti in piazza e in biblioteca. Così Santa Croce celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: al terrazzo del Comune è appeso lo striscione con scritto '25 novembre ogni giorno' e su tutto il territorio comunale sono affissi i manifesti "Di violenza non vogliamo morire. Ma nemmeno vivere". Il 25 novembre doppio flash mob, alle ore 10.30 in piazza Garibaldi e alle ore 12 in piazza Panattoni - Qui i dettagli.

Castelfranco di Sotto. Un urlo collettivo per dire "Basta", per "fare rumore", secondo l'invito rivolto a tutti dalla sorella di Giulia Cecchettin, 22 anni vittima di femminicidio. È in questo modo che Castelfranco celebrerà il 25 novembre al Parco Galilei, alle ore 10.30, con l'inaugurazione di una panchina arancione simbolo di un futuro senza discriminazioni e violenza di genere. Altri appuntamenti il 27 novembre, con il flash mob "Insieme contro ogni violenza sulle donne" e ancora il primo dicembre, con l'intitolazione di due nuove strade, a Nilde Iotti e Tina Anselmi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO