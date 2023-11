I carabinieri incontrano gli studenti: tante domande su bullismo, social e codice della strada

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno incontrato gli studenti di alcune scuole dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Lajatico e San Miniato.

Gli incontri tenuti presso l’Istituto Scolastico Secondario “Banti” di Santa Croce sull’Arno, presso le Scuole secondarie “Anna Pardini” e la scuola primaria “Daniele Tedeschi” di Lajatico e presso l’Istituto comprensivo “M. Buonarroti” della frazione Ponte a Egola del Comune di San Miniato dai Comandanti delle Stazioni competenti per territorio, hanno interessato, complessivamente, centoventicinque studenti.

Nell’occasione, è stato proiettato il video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specializzazioni: scoprendo con curiosità e un po' di meraviglia che i Carabinieri hanno tante funzioni diverse e non sono solo

quelli che li fermano quando sono in macchina con i genitori o i nonni o a bordo dei loro ciclomotori.

La curiosità suscitata dal video è stata tale che ai Comandanti di Stazione sono state rivolte molte domande in merito alle procedure di arruolamento.

Durante gli incontri, attraverso esempi concreti, adattati alle fasce di età degli interlocutori, sono stati affrontati poi i principali temi di attualità: partendo dal concetto di “legalità”, inteso come rispetto delle regole, anche le più basilari, e delle leggi, finalizzato all’educazione dei giovani di oggi affinché diventino, in futuro, degli adulti coscienziosi ed onesti, i Comandanti intervenuti hanno trattato, soprattutto con gli alunni delle Scuole secondarie, temi più delicati quali il “Bullismo”, l’uso consapevole dei “Social” e quindi il cyberbullismo, spiegando loro l’importanza di prevenire certi comportamenti “scorretti” (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono “protetti” dallo schermo) per evitare conseguenze, anche molto gravi e come avvicinarsi e quindi come usare in modo intelligente le varie piattaforme, affinché le stesse siano soltanto un modo piacevole e moderno di “comunicare” e fare “amicizia”.

I ragazzi, dopo un primo momento di timore, hanno partecipato con grande interessi agli incontri, “tempestando” di domande i Comandanti delle Stazioni, che hanno cercato di fugare i dubbi e le perplessità emerse, soprattutto in merito all’uso di smartphone, chat e social network in genere.

Grande interesse è stato rivolto anche al tema del rispetto del Codice della Strada e delle sanzioni in cui si può incorrere in caso di violazione delle norme.

Gli incontri dei giorni scorsi sono solo alcuni degli appuntamenti, di una più ampia programmazione, che vede i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella giurisdizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.