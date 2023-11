Lo scorso 20 novembre i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato un imprenditore cinese 58enne che impiegava nella sua azienda 5 connazionali irregolari in italia. L'arresto è avvenuto per sfruttamento della manodopera straniera irregolare. I 5 invece sono stati denunciati per violazione del soggiorno in italia. L'arrestato è stato trasferito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.