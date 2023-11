Incidente autonomo a Peccioli, ritirata la patente perché si rifiuta di fare l'alcoltest

Denunciato un 50enne per guida in stato di ebbrezza dopo non essersi sottoposto volontariamente all'alcoltest. I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno effettuato un controllo a Peccioli in seguito a un incidente stradale. L'uomo era andato a sbattere contro un muro sul lato destro della strada dopo una curva, sulla quale aveva perso il controllo del mezzo. Non ci sono stati feriti. Però i militari hanno voluto accertarsi dello stato alcolemico del conducente, visti i probabili sintomi che manifestava. Al diniego di sottoporsi al test, è scattata la denuncia con ritiro della patente.