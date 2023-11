Minimal Teatro, ecco 'Biancaneve'

Ultimo appuntamento della rassegna Dire Fare Teatrare.

Domenica 26 novembre al Minimal Teatro di Empoli in scena Biancaneve della compagnia Tieffeu, spettacolo di teatro di figura da tavolo, di e con Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi, scenografia e Figure di Ada Mirabassi, progettazione Pop up di Rossana Tabacchini.

I personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù: dalla regina che ha perso il primato della bellezza e abituata alle cattive abitudini che la tormentano, si camuffa in una perfida strega per riconquistare ciò che non ha più; a Biancaneve, pura d’animo, cede comunque alla tentazione di gustare una bella mela; al principe stanco dall’essere circondato nella vita di corte dagli artificiosi convenevoli, si innamora delle virtù della candida Biancaneve. Fanno da contraltare dei personaggi che seppur sono l’emblema dell’immaginario fiabesco, rappresentano la bocca della verità, e allora abbiamo uno specchio che “rispecchia” gli aspetti obiettivi della realtà e che però non si è disposti ad accettarli e i grotteschi nani del bosco che cercano di aiutare e proteggere la protagonista dalle tentazioni che sono sempre in agguato e a portata di mano.

La rassegna Dire Fare Teatrare si inserisce nella stagione teatrale empolese promossa dal Comune, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.