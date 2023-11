Il comune Gold per l'energia, Montaione premiato ininterrottamente dal 2015

Giovedì e venerdì scorsi 16 e 17 novembre, in occasione dell’European Energy Award Gold Event 2023 che si è svolto a Lörrach (Germania) e Basilea (Svizzera), era presente una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Montaione per ricevere ufficialmente il Gold Award, la più prestigiosa certificazione europea che premia l’efficacia delle politiche energetiche.

L’European Energy Award è infatti il più importante standard internazionale di gestione dell’uso e dell’approvvigionamento di energia, appositamente messo a punto per enti locali e misura le performance in materia di utilizzo razionale dell’energia e di impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Montaione è uno dei pochissimi comuni italiani (sono solo 5) che hanno conseguito questo prestigioso riconoscimento, ed è quello che ha ottenuto il punteggio più alto ed ha l’anzianità maggiore!

Montaione dal 2015 può fregiarsi del titolo di “gold municipality”. E con grande soddisfazione al momento è anche il comune europeo più “meridionale”, geograficamente parlando, ad aver raggiunto questo risultato. Aderiscono all’Associazione circa 1.900 enti locali europei, di questi 240 hanno conseguito la Gold Award e Montaione è al 113° posto per risultato raggiunto!

Alla prima certificazione “gold” ricevuta otto anni fa in occasione del forum dell’European Energy Award di Lipsia, sono poi seguite le ricertificazioni del 2019 (ricevuta a Locarno) e quella di pochi giorni fa nella bella cornice del teatro Burghof di Lörrach, durante una cerimonia ed una serata di gala molto speciali.

Questo ulteriore risultato ottenuto dal Comune di Montaione rappresenta veramente qualcosa di grandioso ed è solo l’ultimo traguardo di un percorso virtuoso, intrapreso ormai da molti anni, nel campo delle politiche ambientali.

Nel 2008 la EEA Silver; nel 2010 il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci europeo che impegna le città firmatarie alla riduzione delle emissioni di CO2, nel 2011 la certificazione ambientale ISO 14001 che attesta il sistema di controllo degli impatti ambientali delle proprie attività, e la ISO 50001 che certifica la qualità delle prestazioni energetiche.

Queste due ultime certificazioni, sottoposte a ricertificazione biennale, sono tuttora detenute dal Comune, e ad oggi fanno di Montaione l’unica municipalità europea a detenerle insieme alla EEAGold. Dal 2019 Montaione è uno dei 18 comuni europei Ambassador del progetto sulla riduzione delle emissioni di CO2 di almeno del 40% entro il 2030. Nel 2020 Montaione è risultato primo classificato fra i piccoli comuni europei firmatari del Patto dei Sindaci (premio assegnato dalla Comunità Europea).

La sensibilità ai temi dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, del consumo razionale delle risorse contraddistingue da molti anni l’Amministrazione Comunale, e nel tempo ha saputo tradursi in atti concreti di grande rilevanza, quali ad esempio: il Regolamento di edilizia bio-ecosostenibile; l’utilizzo di energia solare termica per gli edifici scolastici e lo stadio; il fotovoltaico per l’area cimiteriale e per il plesso scolastico; l’impiego di teleriscaldamento da fonti rinnovabili a biomassa legnosa locale per gli edifici pubblici; l'adeguamento della pressoché totalità dei punti luce dell'illuminazione pubblica e dell’illuminazione interna agli edifici pubblici con lampade a LED; la messa a disposizione di colonnine gratuite per la ricarica di aiuto elettriche; l’acquisto di due autovetture elettriche in dotazione alla struttura comunale; l’acquisto di sola energia elettrica verde prodotta da fonti rinnovabili.

Il commento del Sindaco Paolo Pomponi: "E’ stato un grande onore ricevere per la terza volta dalla Presidente dell’Association European Energy Award, Dr.ssa Gudrun Heute-Bluhm, un così prestigioso riconoscimento. Il più rilevante a livello europeo in campo energetico; un premio ad un lungo lavoro iniziato anni fa e proseguito con successo anche negli ultimi nove anni.

Sono, siamo come Amministrazione Comunale, veramente orgogliosi dei grandi risultati conseguiti in campo energetico ma anche consapevoli che il nostro lavoro, il nostro impegno nel dare un piccolissimo contributo alla causa dell’abbattimento delle emissioni di CO2 non finisce certamente qui e già stiamo pensando ad altre iniziative ed interventi da mettere in atto.

Non nego che essere una best practice a livello europeo è qualcosa di veramente eccezionale per un piccolo comune come il nostro e siamo fieri da anni di portare in giro per l’Europa il nome di Montaione come esempio virtuoso.

E in merito a questo voglio ricordare che a marzo prossimo sono stato invitato a Bruxelles dall’ufficio del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia a condividere l’esperienza di Montaione insieme ad altri 549 sindaci europei nell’evento “550 mayors fit for 55”.

Voglio condividere la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto con tutta la mia splendida squadra comunale, composta da amministratori e dipendenti. Senza un lavoro di equipe non sarebbe possibile raggiungere simili eccezionali risultati. Infine voglio dedicare questo premio ad un caro amico di Montaione, il compianto Adriano Pessina della Spes Consulting, per anni consulente della nostra Amministrazione. Senza il supporto di Adriano nulla di quello che abbiamo ottenuto sarebbe stato possibile.”

Fonte: Comune di Montaione