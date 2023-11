Parco dei Filosofi: Nasce a Castelfiorentino il primo parco d’Italia dedicato alla filosofia 

Questa mattina si è tenuto l'evento inaugurale del Parco dei Filosofi avvenuto con il taglio del nastro eseguito dalle autorità. Un percorso dedicato ai grandi maestri della filosofia, cinquantatré mezzibusti in terracotta con le celebri frasi dei 'maestri', dai classici ai contemporanei, impreziositi da targhe dove sono riportate le loro frasi più celebri, da leggere lungo un itinerario che si snoda all'interno del secondo lotto del parco Urbano di Castelfiorentino: un nuovo parco attrezzato con una pista ciclabile, una pedonale, quattro aree di sosta, sei accessi e un parcheggio.

Il "Parco dei filosofi" o "Sentiero della Filosofia" è stato inaugurato questa mattina al termine di una presentazione che si è tenuta nell'auditorium dell'istituto superiore "F. Enriques", con l'obbiettivo appunto di richiamare l'attenzione degli studenti sull'importanza di questa materia umanistica.

Sono intervenuti il Sindaco di Castelfiorentino. Alessio Falorni, che si è soffermato sul valore aggiunto di questo percorso (inserito in un più ampio intervento di riqualificazione dell'area), la dirigente scolastica dell'lstituto, Barbara Degl'Innocenti, che insieme a Lorenzo Pierazzi (Dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico regionale della Toscana) ne ha sottolineato gli aspetti positivi nella programmazione didattica, e Marco Lotti, Presidente Unione delle Fornaci di terracotta, associazione impegnata nella salvaguardia di un mestiere dalle radici antichissime che ha realizzato i cinquantatré mezzobusti dei filosofi.

Per intrattenere il pubblico è intervenuto anche il noto influencer Wikipedro, mentre prima dell'inaugurazione gli studenti si sono esibiti di fronte ad alcuni mezzibusti disseminati nel parco.

“Ho iniziato a lavorare a quattordici anni, in fabbrica – ha sottolineato Giovanni Fiaschi– e non ho avuto quindi la possibilità di proseguire gli studi. E’ grazie a questo lavoro che ho incontrato la filosofia, avvicinandomi ai grandi maestri del pensiero da cui sono rimasto davvero affascinato”.

Il sentiero della filosofia può essere percorso rispettando una scansione cronologica oppure in modo diverso e più flessibile. Oltre all'ingresso di via Bustichini, infatti, il Parco e il sentiero sono accessibili da altri cinque punti: due in via Togliatti (uno pedonale D l'altro ciclabile), uno in via XXV Aprile (presso Palagilardett), uno in via Lussu e l'ultimo in via Profeti, dove si trova anche un comodo parcheggio.

All'interno del Parco, delimitato da siepi piantumate di recente, è stata inserita anche una pista ciclabile, collegandosi cosi armonicamente al primo lotto del Parco 2 le altre piste ciclabili già realizzate, integrando e rafforzando la rete di mobilità "dolce" presente nel capoluogo.

Rilevante anche l'impatto ambientale, in termini di riduzione di CO2. In un'area di circa 45. 000 mq sono stati messi dimora 340 nuovi alberi e circa 2700 en cespugli e arbusti, le cui essenze sono state selezionate per la loro capacità di mitigare l'impatto delle fonti inquinanti, in linea con le finalitå del Bando della Regione che punta a raggiungere il l'obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro 2050.

La realizzazione del nuovo Parco con il "sentiero della filosofia" stato possibile grazie anche a un finanziamento della Regione Toscana (388 mila euro SU un investimento di circa milione), assegnato mediante apposito bando rivolto a progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano.

"Il nuovo sentiero della filosofia - osserva Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni - rappresenta la ciliegina finale di un investimento che qualifica ancor più il nostro impegno per potenziare parchi, aree a verde e la mobilità "dolce" del nostro territorio. I terracottai di Montelupo Fiorentino e dell'Empolese Valdelsa fra i quali il nostro concittadino Giovanni Fiaschi, hanno realizzato un lavoro eccellente trasformando un percorso nel verde in un invito a pensare riflettere sotto gli stimoli dei grandi maestri che hanno fatto la storia della filosofia. Un'opera davvero unica nel nostro genere da cui possono trarre spunti gli studenti del polo scolastico e cittadini di tutte le età. Il mio ringraziamento va pertanto a tutti coloro che, a vario titolo hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, dalla Regione Toscana presieduta da Eugenio Giani e ai maestri terracottai rappresentati dal nostro presidente, Marco Lotti, al dirigente scolastico, Barbara Deg'innocenti, che ha aderito fin da subito al nostro progetto".