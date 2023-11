Polisportiva I' Giglio: Corso gratuito di autodifesa per la giornata contro la violenza sulle donne

I fatti di cronaca quotidiana e l'incredibile numero di donne uccise negli anni in Italia fa chiedere a ognuno di noi cosa possiamo fare in concreto per migliorare questa terribile realtà.

Principalmente la scuola e la famiglia possono migliorare l'educazione sentimentale e al rispetto dei nostri ragazzi verso le donne.

Il programma

La Polisportiva I' Giglio viole partecipare a questo impegno con il suo settore Autodifesa offrendo un corso gratuito a tutte le donne di di conoscenza dell'autodifesa con 4 appuntamenti serali e precisamente:

- Venerdì 24 novembre 2023 ore 21-22,15 palestra comunale Roosevelt viale G. Di Vittorio Castelfiorentino

- Venerdì 01 dicembre 2023 ore 21-22,15 palestra comunale Roosevelt viale G. Di Vittorio Castelfiorentino

- Venerdì 08 dicembre 2023 ore 21-22,15 palestra comunale Roosevelt viale G. Di Vittorio Castelfiorentino

- Venerdì 15 dicembre 2023 ore 21-22,15 palestra comunale Roosevelt viale G. Di Vittorio Castelfiorentino

Informazioni

Il corso è riservato alle donne di almeno 12 anni di età.

Non occorre particolare abbigliamento, basta una tuta sportiva e una bottiglia di acqua per bere.

L'autodifesa non può risolvere un problema culturale così profondamente inserito nella ns società ma può aiutare a capire come comportarsi in certe situazioni, a non essere inquadrabili come vittime dal predatore, a sapersi infine, difendere in situazioni estreme, quando non si può fare altro che purtroppo possono capitare.

Le 4 lezioni che la Polisportiva I' Giglio offre sono solo un assaggio di quello che può offrire questa disciplina e possono stimolare l'interesse nelle donne a frequentare seriamente un corso di autodifesa.

Ci sono da anni a Castelfiorentino organizzati dalla Polisportiva I' Giglio corsi regolari di autodifesa tutti i martedì e venerdì dalle ore 20 alle ore 21,30 a cui le donne interessate possono accedere quando vogliono.

Per partecipare è sufficiente iscriversi presso la Polisportiva I' Giglio di Castelfiorentino Viale Roosevelt 26.

Per tutte le informazioni tel 0571 631966 - info@polisportivaigiglio.it - marcogarbik@yahoo.it