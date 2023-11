Rapinata e molestata studentessa in un condominio di Firenze, le grida mettono in fuga l'aggressore

Rapinata e molestata una studentessa sudamericana la scorsa notte. La 20enne è stata aggredita in un androne del centro storico di Firenze. Stava rincasando verso le 2 quando è stata raggiunta da uno sconosciuto che si è spacciato per un residente del condominio. Quando la giovane ha cominciato a salire le scale, è cominciata l'aggressione. Prima lui le ha bloccato il braccio, le ha strappato il cellulare e poi l'ha molestata. Con la richiesta di aiuto della 20enne, l'aggressore si è messo in fuga. Così lei ha cominciato a inseguirlo per riavere il cellulare, ma era troppo tardi. Alcuni residenti sono scesi in strada per soccorrerla ed è stato chiamato il 118. La polizia è intervenuta per identificare l'uomo, mentre la ferita è stata trasportata in pronto soccorso a Careggi in stato di shock.