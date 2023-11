Richieste di soggiorno, apertura straordinaria dell'ufficio in questura a Firenze

Per consentire ai cittadini stranieri lavoratori l'accesso anche nel giorno di sabato ai front office dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, è programmata per il prossimo 25 novembre, un’apertura straordinaria, per ritirare i titoli di soggiorno, riservata anche a coloro che non sono calendarizzati in consegna a quella data, ma il cui titolo risulta comunque pronto (ovvero in consegna) dal portale immigrazione e/o da messaggio di telefonia mobile.

L’accesso per il ritiro del numero di ingresso sarà a Firenze in via della Fortezza, 17, dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

In caso di eccezionale affluenza alla data indicata l’Ufficio si riserva la facoltà di limitare l’accesso ad un numero congruo di utenti in ragione dei tempi per la consegna e della disponibilità di personale.

Una postazione di front office sarà inoltre dedicata esclusivamente a fornire indicazioni sulle procedure di accesso e richieste dei titoli di soggiorno.

Fonte: Questura di Firenze