Scontro tra moto e due auto, muore 47enne alle Cascine

Scontro mortale stamani in viale dell’Aeronautica a Firenze, al parco delle Cascine. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7.45 e ha visto il coinvolgimento di due auto e una motocicletta. Il motociclista, un uomo di 47 anni, è morto sul colpo. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. Al momento la circolazione è interrotta per i rilievi con forti risentimenti nelle zone limitrofe a via del Barco.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa