Tariffa corrispettiva, Baldi (M5S): "Bollette pazze per le partite Iva"

In questo periodo stiamo raccogliendo molte testimonianze da parte delle partite Iva che definire furiose è un puro eufemismo. Le nuove bollette con la tariffa corrispettiva stanno penalizzando in maniera pesante commercianti, artigiani, professionisti che si sono ritrovati a pagare somme in certi casi quintuplicate rispetto alla vecchia differenziata. Tutto ciò nasce da diversi errori di fondo partendo dal non aver differenziato fra le varie attività le necessità di smaltimento dei vari prodotti, al non aver consegnato il tipo di mastelli idonei ma soprattutto non aver informato adeguatamente i vari utenti su come sarebbe stata calcolata la tariffa. Insomma, una grande confusione che del resto era già stata notata anche con le utenze private, dal momento che inizialmente gli addetti alla comunicazione sembravano molto confusi sulle spiegazioni da dare ai cittadini. Adesso ad Alia non rimane che porre rimedio rimborsando gli importi derivanti da calcoli ingiusti e fornendo i mastelli adeguati ad ogni tipo di attività.

Dal canto nostro abbiamo richiesto la convocazione della prima commissione, Controllo e Garanzia, chiamando in udienza Alia e l'assessore Ponzo Pellegrini, affinché ci forniscano dei chiarimenti in merito.

Vi terremo informati. Inoltre vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro supporto agli operatori che giornalmente svolgono il proprio lavoro lungo le strade subendo anche la rabbia degli utenti, per colpe non proprie.

Anna Baldi, M5S Empolese Valdelsa