Volano i carretti nella discesa di Fiano: iscritti anche dalla Sicilia

Grande conferma, un successo di partecipanti e di pubblico, per la 3° edizione della corsa dei carretti del Fiano, frazione di Certaldo organizzata dall'Associazione Rione le Fonti che si è svolta domenica scorsa, lungo il percorso di 300 metri che si snodava lungo via degli Olivi.

La gara che vedeva come protagonista l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere di chi, con una tuta protettiva , un casco ed un paio di guanti di pelle si lancia in discesa su mezzi auto costruiti gravitazionali, ha visto un afflusso di spettatori notevolmente superiore agli anni precedenti

La manifestazione ha fatto registrare il record di iscritti, infatti ben 67 piloti si sono presentati al via di questa originale sfida (18 in più rispetto all'edizione 2022) , divisi in 10 categorie che contemplavano varie tipologie di mezzi, dai carretti a cuscinetti, per passare ai mezzi folkloristici, per arrivare fino ai kart senza motore. Da segnalare fra gli iscritti la presenza di 4 minorenni e di 3 ragazze.

Iscritti che sono arrivati non solo dalla Valdelsa e dalla Toscana anche da fuori regione , infatti hanno preso alla gara sia un partecipante proveniente da Brindisi sia un altro partecipante proveniente da Custonaci (Trapani) -

Non sono mancati il divertimento (vi sono stati dei partecipanti goliardi travestiti da Regina Elisabetta e da Avatar, carretti creati riciclando e riadattando dei tagliaerba), i momenti di aggregazione grazie al pranzo riservato ai partecipanti e ai loro accompagnatori e l'azione, infatti numerose sono state le derapate e le uscite di pista specialmente all'ultima curva a 90° del tracciato .

Il programma della manifestazione prevedeva 6 discese cronometrate, la classifica veniva stilata in base alla somma delle 2 migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota.

Nelle varie categorie ci sono state delle sfide combattutissime che si sono risolte sul filo dei centesimi come la cuscinetto singolo dove il certaldese Federico Calvetti ha preceduto la diretta rivale Genny Bendoni per 34 centesimi o come nella categoria kart senza motore dove il pilota di Magione Cristian Bartoccini ha sopravanzato il lucchese Dinelli Fabiano per soli 38 centesimi.

Nella categoria riservata ai piloti locali, quella dei carrettini tradizionali a cuscinetti la gara è stata contraddistinta da una fuga di 4 piloti partita fin dalla seconda discesa e soltanto grazie ad una magistrale 'ultima manche Balducci Stefano di Certaldo è riuscito a staccare i compagni di fuga dove ha sopravanzato Pagano Maurizio e Giuseppe Mantia anch'essi di Certaldo giunti rispettivamente secondo e terzo.

Quest'ultimo ha regolato in volata (per 18 centesimi) Ricotta Andrea di Fiano. Quinto è arrivato Bigazzi Matteo di Gambassi Terme.

Notevole lo sforzo per l'Associazione Rione “Le Fonti” per l'organizzazione della gara: 36 volontari impegnati per l'allestimento del tracciato con la protezione dei punti critici del tracciato con l'utilizzo di 120 balle di paglia, 80 pneumatci e 18 transenne, per il presidio del percorso con i commissari gara , per la conduzione della risalita dei carretti dall'arrivo alla partenza, per la preparazione dell'area ristoro e del pranzo gara.

Il Comitato organizzatore è stato coadiuvato da numerose associazioni per lo svolgimento della manifestazione , la Misericordia di Certaldo ha gestito il servizio sanitario, la Radio Associazione Valdelsa ha curato i contatti radio lungo il percorso, Woods per il Dj set, ed un rigraziamento speciale va a Edoardo Parri per quanto concerne la parte foto e media.

Ricordiamo che la gara era inserita nel circuito di Speeddown Italia l'organismo che coordina l'attività di questo genere di competizioni.

Di seguito in sintesi i risultati nelle varie categorie:

Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Paggetti Fabrizio (Arezzo) 2° Agnelli Graziano (Bibbiena) 3° Mangiapane Mario (Custonaci)

Categoria Cuscinetto tradizionale Fiano: 1° Ricotta Andrea (Fiano) 2° Balducci Stefano (Fiano) 3° Lazzeri Giacomo (Fiano)

Categoria Cuscinetto singolo: 1° Calvetti Federico (Certaldo) 2° Bendoni Genny (Certaldo) 3° Bartalozzi Manuel (Fiano)

Categoria Cuscinetto singolo Junior: 1° Zani Camilla (Fiano) 2° Ricci Sirio (Certaldo) 3° Ricci Enea (Certaldo)

Categoria Folk Biposto: 1° Locci Francesco – Gasparri Federico (Cerreto Guidi) 2° Marzocchini Mattia – Marzocchini Manuel (Gambassi Terme) 3° Bandinelli Simone – Bandinelli Marco (Castelfiorentino)

Categoria Folk singolo: 1° Milanini Angelo (Caprese Michelangelo) 2° Chiaverini Andrea (Caprese Michelangelo) 3° (Castelfiorentino)

Categoria Carretto ruote Cebora: 1° Begliomini Claudio(San Marcello Pistoiese) 2° Franceschini Riccardo (Siena) 3° Marovelli Marco (San Marcello Pistoiese)

Categoria kart da discesa 1° Bartoccini Cristian (Magione) 2° Dinelli Fabiano (Lucca) 3° Zamal Joubir (Firenze)

Categoria Minikart: 1° Crudeli Maurizio (Lucca)

Categoria Bob Singolo: 1° Franchi Maurizio (Villa Basilica)

Categoria carretto folkloristico: 1° Manattini Mirco (Lucca)

Categoria Drift Trike: 1° Belli Amedeo (Massa)

Categoria Inline: 1° Ubaldi Ubaldo (Laporecchio) 2° Carli Michela (Firenze) 3° Zamal Joubir (Firenze)

Categoria carretto gommato singolo: 1° Bessi Gianluca (Peccioli) 2° Castellacci Micol (Peccioli) 3° Mascagni Giacomo (Peccioli)

Categoria Gravity Bike: 1°Fricchione Marco (Arezzo) 2° Mari Iuri (Montelupo Fiorentino) 3°

Andreozzi Sandro (Lucca)