A Vinci due panchine contro endometriosi e disturbi alimentari

Una panchina gialla e una lilla contro l'endometriosi e i disturbi del comportamento alimentare. Verranno inaugurate sabato 25 novembre alle 15.30 su Lungarno Cesare Battisti a Vinci.

Il progetto è promosso dal Comune di Vinci, insieme alle associazioni “La voce di una è la voce di tutte” , “Endocare” e “Conversando”.

La panchina lilla vuole sensibilizzare su un problema in espansione: i disturbi del comportamento alimentare come anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge cating disorder (disturbo alimentare incontrollato).

“In Italia ne soffrono circa 3.000.000 persone, l'equivalente del 5% della popolazione. I dati sono molto preoccupanti, anche perché sono coinvolti ragazzi e ragazze in giovane età: il 58% ha tra i 13 e i 25 anni” commenta l'assessore alla Sanità Chiara Ciattini. “Si tratta di comportamenti psichiatrici invalidanti, caratterizzati da un rapporto patologico tra l'alimentazione e il proprio corpo, che compromette la salute fisica e psichica. Per combattere queste malattie occorre un coinvolgimento di tutta la società dove l'individuo torni ad avere un ruolo completo, il fisico non dovrà essere la parte predominante ma diventi la cornice di tutto quello che lo compone. Ringrazio l'associazione Conversando per avermi sollecitato all'installazione della panchina lilla, ma soprattutto per catalizzare l'attenzione su questo importante problema al fine di avere una consapevolezza per poterlo combattere.”

La panchina gialla invece vuole porre l'attenzione su l’endometriosi, una malattia invalidante, che può avere conseguenze anche molto gravi e che colpisce le donne in età fertile.

“Far sapere, attraverso questo simbolo, che l’endometriosi esiste è importante e necessario, riconoscere questa malattia può aiutare molte donne a stare meglio. Ringrazio le associazioni interessate, in particolare “La voce di una è la voce di tutte” che si occupa, tra i tanti progetti, anche di far installare la EndoPank sul territorio nazionale.

Come rappresentanti delle istituzioni ma anche e soprattutto come donne, siamo convinte che la sensibilizzazione, la conoscenza e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la vita delle persone” commenta la consigliera del centrodestra Paola Morini, che ha proposto l'installazione della seduta gialla, idea accolta all'unanimità dal consiglio Comunale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa