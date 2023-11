Al via “Stasera pago io”, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie che ha fatto scuola a livello nazionale

Sta per partire la XII edizione di “Stasera pago io!”, il progetto ideato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. In pochi anni la rassegna è diventata una delle iniziative più apprezzate ed attese del Teatro del Popolo di Castelfiorentino grazie a una formula di programmazione innovativa in fascia serale rivolta ai ragazzi e alle famiglie che ha fatto scuola nel Sistema Teatrale Nazionale.

Negli anni la formula di invito al teatro per i ragazzi che diventano non solo fruitori degli spettacoli ma anche facilitatori culturali per gli adulti, è diventata vincente.

Tra le caratteristiche spicca, inoltre, l’eccezionale prezzo di questa iniziativa: i bambini pagano un unico biglietto di 6 euro, gli adulti “accompagnatori” entrano gratis purché in possesso dei fantassegni, contrassegni assolutamente gratuiti, che i ragazzi devono conquistarsi durante i giochi di animazione previsti nelle scuole e durante le animazioni nei centri commerciali.

La rassegna prende il via venerdì 24 novembre alle ore 21.00, con lo spettacolo di “Kanterstrasse/Giallo Mare Minimal Teatro” “SULLA ROTTA DELL’ISOLA DEL TESORO”. Proseguirà poi per altri due venerdì, il 1°dicembre con “SOGNI” della “Compagnia drammatico vegetale” e si concluderà il 15 dicembre con “I Fratelli di Taglia” che presenteranno “IL FOLLETTO MANGIASOGNI”.

Non resta quindi che affrettarsi a procurarsi i fantassegni.

---

STASERA PAGO IO

Rassegna per ragazzi e famiglie

Venerdì 24 novembre ore 21,00

SULLA ROTTA DELL’ISOLA DEL TESORO

Venerdì 1° dicembre ore 21,00

SOGNI

Venerdì 15 dicembre ore 21,00

IL FOLLETTO MANGIASOGNI

PREZZI

Posto unico per i bambini € 6,00. Adulti con fantassegno: ingresso gratuito

Per info su Fantassegni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro tel. 0571/81629 info@giallomare.it

Fonte: Ufficio stampa