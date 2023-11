Alluvione, la nuova direzione AUSL Toscana Centro visita il territorio pratese

La nuova direzione aziendale oggi, giovedì 23 novembre, è stata in visita a Prato per presentarsi al territorio e conoscere da vicino le singole realtà ed istituzioni, fino a giungere al Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano per discutere sulle necessità dei vari reparti, anche alla luce dei nuovi bisogni emergenziali nati in seguito all’alluvione che ha colpito molte zone di Prato e dell’ospedale.

La visita è partita dal territorio, tassello importante e fondamentale dell’area pratese; in particolare i neo-direttori generale, Ing. Valerio Mari, sanitario, dottoressa Simona Dei, amministrativo, dott.ssa Valeria Favata e la direttrice dei servizi sociali della Azienda USL Toscana Centro, Rossella Boldrini, si sono recati nella mattina a portare i loro saluti presso la Casa della Salute di Prato Centro-Est, situata in via Frà Bartolomeo n. 48, dove ad accoglierli c’era la direttrice SdS area pratese Lorena Paganelli. Qui, attraverso un dialogo costruttivo, la nuova direzione aziendale ha incontrato ed avuto uno scambio con il personale che vi opera: Medici di Medicina Generale, Specialisti e Operatori dei Servizi di Geriatra, Neurologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Reumatologia, Psichiatria attivi all’interno della struttura. La Casa della Salute Prato centro est è un presidio territoriale aperto sulle 7 giorni su 7 (h12), dove operano 17 Medici di Medicina Generale oltre agli operatori dei Servizi specialistici, gli Infermieri di famiglia e comunità. Attivo nella struttura anche il servizio di anagrafe sanitaria e prenotazione.

La visita è proseguita nella mattinata con un incontro istituzionale con i Sindaci della Zona Pratese e continuata presso il presidio Misericordia e Dolce di Prato.

La nuova direzione si è poi diretta presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato, per incontrare il personale del presidio, i direttori di strutture, conoscere i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari e tutto il team amministrativo che ogni giorno collabora sui vari livelli ed aree ospedaliere. Sono emerse le necessità post alluvione, ma si sono anche gettate le basi per ricostituire al più presto in maniera collaborativa una situazione di normalità anche in vista della realizzazione dei nuovi progetti aziendali. Ad introdurre la visita la direttrice del presidio ospedaliero, dottoressa Maria Teresa Mechi, la direttrice infermieristica Monica Chiti e tutto lo staff della direzione sanitaria e dell’area tecnica. Si è tenuto un incontro corale presso la Sala del Cembalo con tutti i Direttori dei vari Reparti dove la nuova direzione generale dell’Azienda si è presentata, felice di tornare in visita all’ospedale in un contesto ben più positivo dell’ultima volta, quando vennero per verificare i danni post alluvione lo scorso venerdì 3 novembre.

La direzione sanitaria ed infermieristica dell’ospedale ha poi presentato un documento sintetico con tutti i risultati d’eccellenza raggiunti nel quale sono stati illustrati inoltre l’organizzazione dei professionisti all’interno della struttura ospedaliera ed i progetti in ponte per il futuro. Dai dati emerge una riduzione dei ricoveri ed un’ottimizzazione delle dimissioni anche nei weekend, resi possibili anche da un’importante attività di day surgery e di potenziamento del territorio per la gestione della presa in carico delle malattie croniche. I direttori dei vari reparti (Pronto Soccorso; Ostetricia e Neonatologia; Chirurgia; Neurologia e Cardiologia; Area Radiodiagnostica e Medicina Nucleare; Oncologia) hanno fatto il punto ognuno per la propria area di competenza evidenziando anche alcune necessità e bisogni sia in termini di professionisti, di strumentazioni che organizzative-gestionali che sono stati ascoltati ed accolti dalla nuova Direzione Aziendale che ha concluso esplicitando le priorità e la visione dell’Azienda.

Una visione che “travalica le mura dell’ospedale, potenziando l’informazione sulle procedure da adottare nella prima presa in carico da parte dei Medici di Medicina Generale e portando avanti esperienze comuni tra Ospedale e Territorio come già avviene nelle Case di Comunità e nelle Case della Salute. Tra le priorità da affrontare è arrivato sicuramente il momento, dopo un lavoro che arriva da lontano, di prospettare una soluzione finale per quanto riguarda il tema delle Liste d’Attesa, raggiungibile da una parte ripensando il disegno dell’offerta e allocando in maniera diversa le risorse, dall’altra facendo conoscere meglio alcuni percorsi di presa in carico, diagnosi e cura che non hanno attualmente la giusta visibilità. Altro tema centrale sarà sicuramente quello della cartella clinica informatizzata attraverso un nuovo gestionale per renderla più attuale alle esigenze di presa in carico delle singole casistiche” ha concluso la nuova Direzione Aziendale, ascoltando i vari punti di vista che verranno poi approfonditi in incontri specifici con i singoli direttori delle varie strutture operative.

A seguire si è tenuto il pranzo alla mensa ospedaliera, che ha offerto un’ulteriore occasione per confrontarsi su alcune tematiche ed obiettivi, e, nel pomeriggio, si è tenuto l’incontro in Comune a Prato con il Sindaco Matteo Biffoni.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa