Anna Falchi inaugura la città del Natale. Rinnovati illuminazione e addobbi natalizi

I tradizionali mercatini, ma anche spettacoli itineranti per adulti e bambini, installazioni luminose e composizioni natalizie nelle principali piazze cittadine. E ancora laboratori creativi, scultori del ghiaccio e una rinnovata illuminazione. Si accende il Natale a Pisa con una serie di appuntamenti pensati per allietare le festività dei cittadini e dei tanti turisti che sceglieranno di visitare la città in questo periodo dell’anno. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Pisa, alcuni sono stati coordinati con Confcommercio Pisa che si è aggiudicata uno specifico bando pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale. Il centro storico, in particolare l’asse turistico, ospiterà un gran numero di eventi con una variegata offerta di divertimento per tutti.

La rassegna è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza tra gli altri dell’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, del direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, del vice-presidente vicario di Confcommercio Pisa, Alessandro Trolese, e del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa, Luca Ravagni.

«Dal 25 novembre fino all’Epifania un ricco calendario di iniziative animerà, con cadenza quasi giornaliera, il centro storico, i quartieri e il litorale trasformando Pisa nella “Città del Natale” – dichiara l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini. Quest’anno ci sarà una nuova illuminazione, con installazioni in diverse piazze cittadine e nuovi addobbi natalizi che consentiranno a famiglie, cittadini e ospiti che sceglieranno la nostra città di immergersi in una atmosfera magica di luci e colori, nella quale fare acquisiti negli esercizi commerciali cittadini. I mercatini, sparsi in varie zone di Pisa, proporranno un’offerta legata alle tipicità e alle tradizioni del Natale. Musica con artisti di caratura nazionale animerà diverse vie e alcune piazze. A dare il via alla rassegna, sabato 25 novembre, in piazza Vittorio Emanuele II, una testimonial di eccezione: Anna Falchi, nota attrice, conduttrice e modella. Amo infine sottolineare che alcuni di questi eventi, come quelli che ci presenterà La Famiglia Danzante, sono volti anche a sensibilizzare al rispetto delle donne e al contrasto di ogni forma di violenza».

Illuminazione, alberi e addobbi natalizi. Addobbi e installazioni natalizie rinnovate in centro storico, nei quartieri e sul litorale.

In piazza della Stazione cittadini e visitatori saranno accolti da una stella gigante tridimensionale con coda, delle dimensioni di 22x7,5 metri. In piazza Vittorio si troverà invece una struttura delle dimensioni di 8 metri per 3 con la scritta luminosa “2024”. Sarà possibile attraversare la scritta attraverso un arco-passaggio pedonale nel numero “0”. Lungo le vie del centro storico sarà installata una illuminazione che ricorderà un cielo stellato. In piazza Gambacorti sarà collocata una stella tridimensionale delle dimensioni di 6 metri di altezza e 7 di larghezza. Nelle piazze Garibaldi, XX Settembre, Cairoli e Manin, i fili dell’illuminazione partiranno da un punto centrale della piazza fino ad allargarsi a coprirla tutta, formando così delle pagode. In piazza XX Settembre il tradizionale albero natalizio, con la facciata di Palazzo Pretorio, appena riqualificato, su cui sarà proiettato un videomapping di un cielo stellato. Lungo Ponte di Mezzo, sui due lati, saranno installate due tende luminose che collegheranno le due sponde della città. In Largo Ciro Menotti un grande pacco regalo luminoso delle dimensioni di 4 metri per 4. Illuminata anche piazza Dante dove verranno installate delle figure luminose per ricreare un effetto ghiaccio. In piazza Belvedere a Tirrenia e in piazza XXV Aprile a Putignano saranno infine installati due alberi tridimensionali su struttura autoportante dell’altezza di 5 metri.

Per quanto riguarda gli alberi “tradizionali”. L’8 dicembre l’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre. Sempre in centro altre composizioni natalizie saranno installate in piazza della Berlina e alla chiesa di San Michele in Borgo. Sul litorale coinvolte piazza delle Baleari a Marina ed Eliopoli a Calambrone. Passando ai quartieri, composizioni natalizie al Cep, Putignano, San Giusto, Gagno, Sant’Ermete, Riglione, via Fiorentina, via di Cisanello, via Amendola, I Passi, via Bargagna, Oratoio e alla rotonda di Viale delle Piagge.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

25 NOVEMBRE

Inaugurazione eventi con taglio del nastro con la madrina OSPITE D'ONORE ANNA FALCHI - ore 12,00

Apertura baite e pista del ghiaccio - Piazza Vittorio Emanuele

Apertura stand e casa di Babbo Natale - Logge di Banchi - ore 15,00

Accensione del pacco luminoso - Largo, Ciro Menotti - ore 17,00

Spettacolo di giocoleria e fuoco alla pista di pattinaggio sul ghiaccio - ore 15,00

Banda Itinerante per le vie del centro - ore 16,00

Esibizione Gospel - Piazza Garibaldi - ore 17,00

26 NOVEMBRE

Laboratorio di Natale con gli elfi - Largo Ciro Menotti - ore 15,30/18,00

Giochi in legno - Piazza del Carmiine - ore 15,30/19,00

Esibizione di "Scuola di ballo Ghezzi" e "Scuola Body Lab" locali - Piazza XX Settembre - ore 16,00

2 DICEMBRE

Angolo di Babbo Natale con il suo folletto - Via S. Francesco - ore 15,30/18,00

Street band per le vie del centro - ore 16,30/18,30

Coro Gospel - Via San Francesco - ore 17,00.

3 DICEMBRE

Giochi in legno - Largo Ciro Menotti - ore 15,30/19.00

Laboratori del riciclo – Piazza del Carmine - ore 15,00/18,00

Motofolk per le vie del centro - orė 15,30/18,30

Farfalla luminosa sui trampoli - Borgo Stretto - ore 17,00

ICE SHOW spettacolo dello scultore del ghiaccio - P.zza Garibaldi - ore 17,00

6 DICEMBRE

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo - Piazza Pertini - ore 16,30 e 17,30 Accensione dell'Albero di Natale - Piazza Pertini - ore 17,00

7 DICEMBRE

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo - Piazza XX Settembre, ore 17,00 e 18,00

8 DICEMBRE

Angolo di Babbo Natale con il suo Folletto - Marina di Pisa - ore 15,30/18,00

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo- Piazza Baleari - Marina di Pisa ore 15,30 e 16,15

Accensione dell'Albero di Natale Piazza Baleari - Marina di Pisa - ore 16,00

Banco Alimentare per raccoltą di generi di alimentari di prima necessità - Largo Ciro Menotti - ore 16,00/18,30

Scuola di circo con spettacolo finale di Trapezio - Piazza XX Settembre dalle ore 15,00 Spettacolo itinerante con canzoni natalizie "Scuola Bonamici" - Corso Italia - Borgo Stretto - ore 17,00

Accensione dell'Albero di Natale e canti di Natale "Scuola Bonamici" - Piazza XX Settembre - ore 18,00

9 DICEMBRE

Mercatino Natalizio - Tirrenia - ore 10,00/19,30

Mago Folletto - Via Oberdan - ore 15,30/18,30

Zampognari per le vie del centro - ore 16,30/18,30

10 DICEMBRE

Mercatino dei non professionisti e degli artigiani - Piazza Garibaldi - ore 10,00/19,30

11 DICEMBRE

Pranzo Solidale "Natale per tutti"- Camera di Commercio - ore 12,00

DAL 15 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE

Mercatino artigianale - Piazza Garibaldi e Via San Francesco

15 DICEMBRE

Rassegna musicale Ricky Castellini in duo "The Bordeline Club" - Pizza del Carmine - ore 18,00/20,00

16 DICEMBRE

Rassegna musicale L&M in blues "The Bordeline Club" - Piazza del Carmine - ore 18,00/20,00

17 DICEMBRE

Giochi in legno - Piazza XX Settembre - ore 15,30/19,00

Teatrino dei burattini - Piazza del Carmine - ore 15,00/18,30

20 DICEMBRE

Rassegna musicale Zerbo one man in blues "The Bordeline Club" - Largo Ciro Menotti - ore 18,00/20,00

21 DICEMBRE

Rassegna musicale Mimmo Mollica e Michele Biondi - Le radici del blues "The Bordeline Club" - Piazza d'Ancona - ore 18,00/20,00

22 DICEMBRE

Mercatino Natalizio - Piazza Dante - ore 10,00/19,30

Rassegna musicale Peggy Sue and The Sexual Chocolate "The Bordeline Club"- Piazza Sant'Omobono - ore 18,00/20,00

23 DICEMBRE

Esibizione di arpa, violino e sax ore 16,00-18,00

I Musici - per le vie del centro - ore 16,00-18,00

Rassegna musicale Max Paconi - The best of rock’n’roll blues anni 50/60 "The Bordeline Club" - Piazza della Pera - ore 18,00/20,00

24 DICEMBRE

Spettacolo di danza de La Famiglia Danzante "Sulle vie del Natale"- Piazza XX Settembre – ore 17

27 DICEMBRE

Spettacolo di danza "Non una di meno" de La Famiglia Danzante - Piazza XX Settembre – ore 17

31 DICEMBRE

Concerto di fine anno - Piazza dei Cavalieri

Spettacolo pirotecnico - Ponte di Mezzo - ore 24,00

6 GENNAIO 2024

Mercatino - Marina di Pisa ore 10,00/19,30

Befana sui trampoli - Marina di Pisa - ore 15,00/18,00

TUTTI I FINE SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE E VENERDI 8 DICEMBRE Babbo Natale con il suo folletto ti aspetta nella sua casa alle Logge di Banchi, per la raccolta delle letterine.

Fonte: Comune di Pisa, ufficio stampa