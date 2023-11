Auto in sosta selvaggia, il bus non passa: AT denuncia

Autolinee Toscane informa di aver presentato formale denuncia per interruzione di pubblico servizio presso il Comando della Polizia Municipale di Pisa a carico di numerosi automobilisti che avendo lasciato la propria auto in sosta illegale hanno impedito il passaggio dei bus e quindi ritardato o reso impossibile il normale svolgimento del servizio di trasporto pubblico.

Di seguito gli episodi oggetto di denuncia:

· Il 20/10/2023 intorno alle 13:24 in Pisa un autobus giunto in via Garibaldi all’intersezione con via Flamini non ha potuto proseguire la corsa, in quanto era presente un veicolo posteggiato in sosta vietata. Dopo 30 minuti, la proprietaria del veicolo ha spostato il mezzo e l’autista ha proseguito la corsa con un ritardo di 30 minuti sulla tabella di marcia della linea 190.

· Il 29/10/2023 alle ore 19:15 in Pisa, via S. Caterina due auto parcheggiate in sosta vietata hanno impedito di proseguire la marcia a un autobus della Linea 4. A causa di ciò la corsa della linea 4 è stata soppressa per 41 minuti, mentre sono state deviate le 2 corse successive della linea 4.

· Il 31/10/2023 alle ore 18:05 in San Giuliano Terme (PI), via Toniolo un’autovettura in sosta i vietata ha impedito la corsa di un autobus fino alle ore 19:37. In ragione di questo fatto è stata soppressa la corsa di ritorno della linea 190 ed è stato effettuato un ritardo sulla linea 140.

· Il 09/11/2023 alle ore 19:00 in Pisa, via Fedeli un’autovettura in sosta vietata ha impedito la corsa degli autobus. A causa di ciò c’è stata la deviazione di tutti i mezzi della giornata della linea 4, che costringeva a sopprimere tre fermate previste. Il problema persisteva fino al termine del servizio ossia alle 01:00 del 10/11/2023.

· Il 15/11/2023 alle ore 13:16 in Pisa, via Garibaldi all’intersezione con via Flamini un‘autovettura posteggiata in sosta vietata ha impedito a un numero di 8 mezzi autobus di proseguire la marcia. Il veicolo ha bloccato la marcia dei mezzi autobus fino alle 14:01, momento in cui è stato spostato il veicolo. In conseguenza a questo fatto hanno subito ritardi le seguenti linee: Linea 190 su due diversi turni, Linea 70, Linea 50 su due diversi turni, Linea 80, linea 13 su due diversi mezzi.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa