Carabinieri, Pontassieve: Prevenzione e repressione delle condotte pericolose, 11 patenti ritirate

I carabinieri della Compagnia di Pontassieve con l’ausilio di personale della C.I.O. del 6° Battaglione “Toscano”, nella serata della giornata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago e Londa finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o abuso di alcool e perseguire i reati predatori, in particolar modo i furti in abitazione, effettuando numerosi controlli alla circolazione stradale presso le principali arterie ed ai luoghi di abnegazione dei più giovani, dai locali pubblici e presso le zone residenziali.

Sono stato effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 61 persone ed emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada e ritirate 11 patenti. Dieci persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine è stato segnalato in via amministrativa, ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/1990, alla competente Prefettura un cinquantatreenne per detenzione di una modica quantità di crack, suddivisa in 3 dosi.