Casole d'Elsa, riorganizzata l’attività del presidio sanitario

Da lunedì prossimo 27 novembre, il presidio sanitario di Casole d'Elsa avrà un nuovo orario di apertura che si affianca all’incremento del numero di prelievi ematici e alla possibilità di usufruire di sistemi di prenotazione multicanale. Le novità rientrano nella riorganizzazione delle attività distrettuali da parte della Asl Toscana sud est.



L'accesso ai prelievi e agli esami di laboratorio può essere prenotato, oltre che agli sportelli, tramite il portale zerocode.sanita.toscana.it oppure tramite il CUP telefonico (0577 767676).



Nella farmacie del territorio, inoltre, possono essere prenotati gli appuntamenti per le visite specialistiche in alternativa allo sportello e al CUP telefonico. Prenotazioni effettuabili anche online attraverso il sito uslsudest.toscana.it oppure l'App Toscana Salute. Per quanto riguarda il ritiro dei referti, oltre che allo sportello, questo può essere effettuato dall'App Toscana Salute, dal Fascicolo Sanitario elettronico e mediante il servizio referti@mail, che si può attivare allo sportello contestualmente all'accettazione del prelievo.



Fra le novità apportate dalla riorganizzazione, anche l’offerta settimanale di posti prenotabili per i prelievi del sangue che salgono dagli attuali 45 a 50, offrendo così agli utenti la possibilità di effettuare un numero maggiore di prelievi.



Questi i nuovi orari di apertura del distretto di Casole d'Elsa a partire da lunedì 27 novembre:



Martedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00

dalle 7:30 alle 10:00 prelievi ed esami di laboratorio

dalle 7:30 alle 12:00 ritiro referti

dalle 9:30 alle 12:00 prenotazioni, pagamenti e anagrafe sanitaria