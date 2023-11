Cerimonia di premiazione di Raccont'arti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Si è tenuta al Teatro del Popolo la cerimonia di premiazione di “Raccont’arti- Premio Castelfiorentino per le arti: fotografia contemporanea”. Al Ridotto del teatro e all’ex oratorio di San Carlo aperte le mostre dei progetti finalisti.

Un pubblico numeroso ha fatto da splendida cornice all’atto conclusivo del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea, patrocinato da Ente Cambiano s.c.p.a., Fondazione Teatro del Popolo e Comune di Castelfiorentino che, giunto alla terza edizione, si è tenuto nei giorni scorsi al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

I vincitori nelle categorie Open e Student, sono stati premiati nel corso di una riuscita cerimonia alla quale erano presenti il Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, il Presidente dell’Ente Cambiano s.c.p.a Paolo Regini, il Presidente della Fondazione Teatro del Popolo M.Cristina Giglioli e naturalmente la giuria che, composta da Luca Andreoni, Niccolò Fano, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Fiorenza Pinna, è stata presieduta da Vittore Buzzi.

I vincitori, individuati tra gli oltre 450 partecipanti, sono i seguenti:

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea:

Alessandro Calabrese, Hierarchy of Genres

Shortlisted in mostra:

Vittorio Mortarotti, Soil 2

Marco Marzocchi, Bullet

Alessio Pellicoro, Nel quasi invisibile

Emilia Martin, The blue of the far distance

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea:

Serena Radicioli, Non sei più tornato

Shortlisted in mostra:

Michael Trutta, Enciclopedia visiva delle diverse metodologie di sistemazione di insiemi di oggetti

Noemi Sparago, Esercizi di Identità

Francesca Cugno e Gaia Maggio, 871

Toma Gerzha,

Per chi non fosse stato presente o non avesse ancora ammirato la qualità dei lavori proposti, è possibile visitare fino al prossimo 10 dicembre le mostre dei vincitori e degli appartenenti alle short list al Ridotto del Teatro e all’Ex Oratorio San Carlo, mentre quella del Gruppo Fotografico Giglio Rosso è visitabile al Circolo “Il Progresso”.

Soddisfatta Maria Cristina Giglioli: “La Fondazione del Teatro del Popolo- dichiara il presidente- conferma, con l’organizzazione di Raccont’arti, di essere un polo culturale molto aperto ed ampio divenuto un punto di riferimento per tutta la comunità, interessandosi di numerose iniziative che riguardano il teatro, il cinema, il Museo BeGo, il fondo Bastianoni e appunto il Premio Castelfiorentino per le Arti.

La nutrita partecipazione di quest’anno e il livello dei lavori proposti ci incoraggiano ad andare avanti lungo questa strada che percorriamo insieme all’Ente Cambiano, al Comune e ad una qualificata giuria che ringrazio”.