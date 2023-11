Commercianti di Staffoli solidali per la piccola Elisa

Il Consiglio del Gruppo donatori di Sangue Fratres Fabbrica di Peccioli ha deciso di organizzare una raccolta fondi per sostenere Elisa e la sua famiglia, abitanti di Peccioli ma con origini di Staffoli, nel percorso di cure presso l'ospedale Meyer di Firenze, nonché una campagna di sensibilizzazione straordinaria alla donazione di sangue, plasma e piastrine, fondamentali salvavita per queste tipologie di malattie. Anche il CCN di Staffoli ha contribuito a questa raccolta per sostenere l'iniziativa

Mamma Chiara - Vicepresidente del Consiglio Direttivo e babbo Alessandro - volontario attivo del Gruppo -, hanno espresso il desiderio che parte dei fondi raccolti siano destinati alla Fondazione Tommasino Bacciotti che, per facilitare 'accesso alle terapie, ha concesso alla famiglia un appartamento a Firenze in comodato d'uso gratuito, così da non dover percorrere ogni giorno decine di km.

Le informazioni per sostenere l'iniziativa

Chiunque volesse sostenerci economicamente in questa iniziativa, può farlo con un bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:

IT 04 H 06370 71107 0000 1000 0923, intestato a Gruppo Donatori di Sangue Fratres - Fabbrica, causale "Insieme per Elisa" oppure

facendo una donazione in contanti ai consiglieri (con ricevuta).

Se invece volete diventare donatori, potete contattare i nostri consiglieri per prenotare la donazione. Elisa e molti altri bambini contano su voi!