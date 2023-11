Germogli III, si parla anche di lotta all'abbandono scolastico

Un'occasione per parlare di lotta all'abbandono scolastico e di strumenti da mettere in campo per fare rete e aiutare i più giovani e le più giovani a trovare la loro strada. All'interno del ricco programma di iniziative e laboratori Germogli III, che proseguirà fino al 26 novembre 2023 con incontri, letture e tante altre attività per tutte le età, domani, venerdì 24 novembre 2023, il palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra a Empoli ospiterà l'incontro intervista con Cesare Moreno: presidente dell'associazione Maestri di Strada onlus (info www.maestridistrada.it), è stato fra i fondatori del progetto Chance, per il recupero dei dispersi della scuola media e coordinatore di numerosi progetti inerenti il recupero degli adolescenti e la formazione degli operatori.

Nel corso dell'incontro, condotto dal giornalista Emilio Chiorazzo, Moreno racconterà il lavoro e i progetti dell'associazione Maestri di Strada e condividerà la sua esperienza di formatore.

Appuntamento alle ore 21: consigliata la prenotazione chiamando il numero 0571 757840. Il programma completo di Germogli III è disponibile cliccando su questo link https://www.comune.empoli.fi.it/germogli/edizione2023.

Fonte: Comune di Empoli, ufficio stampa