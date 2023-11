Hockey Empoli, Flying Donkeys sconfitti a Riccione

Non è bastato un finale arrembante per rimediare ad un inizio partita sottotono, ai Flying Donkeys. Primi minuti timidini dei Flying Donkeys, con i Corsari che sono partiti a mille, attaccando costantemente i portatori del disco, mettendo in difficoltà soprattutto la prima linea giovane, che non riusciva quasi a superare metà pista. Il portiere Benozzi si opponeva strenuamente, ma il goal era nell’aria fin da subito, e arrivava infatti dopo poco più di due minuti di gioco con Zamagni, su assist di Muro (1 a 0 Riccione).

Il goal subìto sveglia i biancocelesti, che iniziano a farsi vedere anche in avanti, riuscendo a neutralizzare le folate offensive del Riccione, ma il portiere Romagnolo Montanari si supera in più occasioni, negando il goal agli attaccanti Biancoblu. Il primo tempo termina con Riccione in vantaggio di un goal, ma con i Flying Donkeys che giocano alla pari dei più esperti Romagnoli.

Dopo poco più di tre minuti di gara, Michi deve lasciare la pista per due minuti, per uno sgambetto ad un avversario, ghiotta occasione per i Corsari, che sfruttano la superiorità numerica per raddoppiare (goal di Devis Montanari, con assist di Muro, 2 a 0 Riccione). Al minuto 33.09, fallo di Fabrizioli del Riccione che si deve accomodare in panca puniti, e finalmente i Toscani riescono ad accorciare le distanze, con Carboncini, su assist di Pazzaglia (2 a 1, min. 33.26).

Rimette a distanza di sicurezza Riccione ancora Montanari, su assist di Muccioli (3 a 1, min. 36.32). A poco meno di tre minuti dalla fine, coach Carboncini tenta la carta dei cinque giocatori di movimento, togliendo il portiere, e la strategia ha successo, grazie al goal di Milcik, su assist di Matteo Carboncini (min. 37,44, 3 a 2).

A due minuti esatti dalla fine, altra possibilità di pareggio per i Flying Donkeys, grazie alla penalità del Romagnolo Muro, per trattenuta, quindi i toscani terminano la partita in superiorità numerica, assediando la porta Romagnola, ma i Corsari fanno “muro” davanti al loro portiere.

I biancoblu, sostenuti dal pubblico di casa, sperano nel pareggio negli ultimi secondi per andare all’overtime, ma l’impresa non riesce, e Riccione si prende tutti e tre i punti in palio, in questa partita (finale, vittoria per 3 a 2 per Riccione.

Tutto sommato una sconfitta di misura, in una partita dura ma corretta, e con il senno di poi c’è da rimpiangere l’inizio partita in sordina, a causa di un iniziale timore reverenziale verso gli esperti e aggressivi Corsari.

Il finale di partita comunque ha fatto ben sperare che soprattutto i più giovani hanno capito, che con maggiore convinzione fin dall’inizio, si può sperare in un risultato migliore.

Prossima prova, la partita contro Viareggio di Domenica 26 novembre, sempre al Pala Aramini di Empoli con inizio alle 18.00.

Il derby Toscano ha sempre garantito uno spettacolo degno del miglior Hockey.

La partita è visibile su YouTube sul canale A.S.D Hockey Empoli Flying Donkeys

Fonte: Ufficio Stampa