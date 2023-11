I carabinieri insegnano a non essere truffati. Un incontro con la popolazione

L’attività di sensibilizzazione dei carabinieri del Comando provinciale di Pisa in favore delle fasce della popolazione tendenzialmente più esposte al fenomeno delle truffe, ha fatto tappa in due distinte giornate a Pomarance, presso la sede della Misericordia e a Volterra, nella sede dell’“Università della libera età”. In entrambe le occasioni, i comandanti di stazione hanno illustrato le metodologie più comuni utilizzate dai truffatori, di solito camuffati da appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, operai di aziende di distribuzione del gas/luce, al solo fine di convincere le vittime a farsi consegnare contanti per risolvere finte problematiche accadute ai propri familiari. I presenti, circa un centinaio, hanno raccontato le proprie esperienze personali, chiedendo consigli specifici ai carabinieri. Durante l’evento è stato distribuito il pratico vademecum predisposto dal Comando provinciale carabinieri di Pisa, con l’obiettivo di informare i cittadini e renderli maggiormente consapevoli del fenomeno.

Fonte: Ufficio stampa