Il gps del cellulare rubato incastra i ladri. Denunciate due persone

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due persone per ricettazione. Nello specifico, i militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione di alcuni turisti stranieri - che avevano subìto poco prima un furto sulla propria autovettura - sono riusciti ad individuare un veicolo da cui proveniva il segnale GPS di uno dei dispositivi elettronici oggetto di furto. Fermata e perquisita l’autovettura, i militari della Radiomobile cittadina hanno rinvenuto - e conseguentemente restituito - tutto il materiale sottratto ai proprietari, nonché identificato i due soggetti a bordo del veicolo, che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di attrezzi idonei allo scasso.

