Il Maggio Fiorentino incanta Fucecchio

Tanti gli appuntamenti gratuiti aperti alla cittadinanza. Ultimi due eventi in programma il 16 e 22 dicembre



Una stagione ricchissima che ha permesso a tanti appassionati di assistere gratuitamente a concerti e spettacoli di altissimo livello. E' quella proposta dal Maggio Metropolitano, il progetto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze e rivolto ai Comuni dell’area Metropolitana, che si pone l’obiettivo di sperimentare nuove forme di partecipazione alle attività culturali.

Visto il grande successo degli anni passati, per la settima edizione è stato deciso di ampliare la già ricca offerta, possibilità che è stata accolta con piacere dal Comune di Fucecchio e dai tanti appassionati di opera e teatro. I cittadini hanno infatti potuto assistere gratuitamente a quattro concerti del ciclo “C’è musica & musica”, dedicati alle famiglie, a ciascuno dei quali hanno preso parte 25 persone, e all'opera la Bohème di Giacomo Puccini, alla quale hanno partecipato circa 70 persone grazie ad un bus andata/ritorno messo a disposizione dalla Città Metropolitana. All'istituto superiore “A. Checchi” è inoltre andata in scena la rappresentazione teatrale "Beethoven game", dedicata alla vita del noto compositore, alla quale hanno assistito circa 100 studenti.

La rassegna si concluderà nel mese di dicembre con gli ultimi due appuntamenti: sabato 16 in programma “La meravigliosa storia del flauto magico”, tratta dall’opera “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, alla quale assisteranno 25 persone, mentre venerdì 22 si terrà il concerto “90 anni del Coro del Maggio”, al quale parteciperanno 20 persone.

Ma non solo. Grazie al progetto del Maggio Metropolitano, tutti i cittadini del Comune di Fucecchio, utilizzando il codice coupon AUTUNNO2023METRO, possono acquistare direttamente dal sito del maggio (https://www.maggiofiorentino. com/event_season/concerti- settembre-dicembre-2023/) i biglietti della stagione concertistica 2023 usufruendo del 30% di sconto per il settore A e del 20% per i settori B e C.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio