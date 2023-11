Lavori in via Ridolfi a Empoli, cambia la viabilità

Per permettere lo svolgimento di alcuni lavori che interessano un edificio, nella giornata di lunedì 27 novembre 2023 saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità all'altezza del civico 56 di via Ridolfi, a Empoli.

Come disposto dall'ordinanza 654 del 22 novembre 2023 ( https://bit.ly/49Fu2B8 ), dalle ore 10.30 alle ore 15 del 27 novembre 2023, in via Ridolfi nel tratto in corrispondenza del civico 56 è previsto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità di impiego. Dovrà essere regolarmente garantito il traffico pedonale: dovrà essere interrotto da moviere il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'operazione in caso siano movimentate parti strutturali o comunque di ingenti dimensioni o se verrà effettuata qualunque operazione che renda il transito pedonale non sicuro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa