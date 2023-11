Malattie vite, olivo e alberi da frutta: accordo Regione-Università di Pisa

Un accordo di collaborazione fra la Regione Toscana e il dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’Università di Pisa per la diagnosi e il contrasto dei problemi fitosanitari di vite, olivo e alberi da frutta. Lo ha deciso la giunta regionale che ha approvato nell’ultima seduta una delibera proposta dalla vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi.

“L’accordo - spiega la vicepresidente - consente di proseguire ed estendere la collaborazione già avviata nell’ambito di precedenti intese e di rinforzare, con un supporto scientifico costante, l’attività della Regione in materia fitosanitaria. In particolare ci permetterà di monitorare gli organismi nocivi alle coltivazioni, a cominciare da quelle come la vite e l’olivo, le sono le due colture principali dell’agricoltura toscana e che sono oggi insidiate da nuove malattie e parassiti".

In particolare l’accordo prevede il potenziamento delle attività di divulgazione e informazione per gli operatori del settore vitivinicolo, e olivicolo sulle principali problematiche fitosanitarie, il potenziamento del monitoraggio sul campo per la difesa di vite, olivo e alberi da frutta, l’aumento dei protocolli diagnostici degli organismi nocivi da quarantena con particolare riferimento a virus viroidi e fitoplasmi, diffusione dei risultati scientifici nel settore agricolo, individuare strumenti atti a raggiungere gli obiettivi previsti dal piano agricolo nazionale.



Il valore complessivo delle attività previste dall’accordo cui la Regione contribuisce con mezzi tecnici, personale e con un contributo finanziario all’Università di Pisa, è di oltre 253 mila euro.

Fonte: Regione Toscana