Mercatale in Empoli, appuntamento con il gusto

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la qualità e le eccellenze protagoniste sui banchi del mercato agroalimentare empolese. Appuntamento sabato 25 novembre 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola con il “Mercatale in Empoli”. Verdure di stagione, salumi, carni, formaggi, miele, olio 'novo' e le succose arance di Ribera dell’azienda agricola Gery Perricone: questi alcuni dei prodotti che non mancheranno.

Saranno inoltre presenti l’azienda agricola Fustolatico di Cerreto Guidi, che porterà vino e olio evo, pasta e farine di grani locali, l’azienda agricola Scarselli Marco di Fucecchio con le verdure di stagione e l'azienda agricola Simone Fiore con miele e derivati. Da non perdere il pane del Forno Romolino, il vino, l'olio e le verdure dell'azienda agricola San Pierino di San Casciano e la birra di Pan'da do. E ancora, l’azienda Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello, maiale e pollame. Infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

