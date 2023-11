Buongiorno oggi ringrazio Vincenzo per questa ricetta gustosa e vegetariana il polpettone di patate, carote e formaggio.

Vincenzo mi ha scritto e ha voluto sperimentare delle polpette senza la carne. Così ha trovato questa ricettina e si è dato da fare in cucina per la gioia di sua moglie. Il risultato è stato ottimo perché è piaciuto anche al resto della sua famiglia.

Sono contenta quando mi mandate le vostre ricette e vi ringrazio di cuore.

Polpettone di patate, carote e formaggio

Ingredienti

800 gr di patate

2 carote sbucciate e grattugiate

1 cipolla tritata

100 gr di formaggio grattugiato (tipo galbanino)

50 gr di Parmigiano grattugiato

50 gr di pangrattato + q.b.

1 uovo

un filo di olio d’oliva

Quanto basta di prezzemolo tritato

Quanto basta di noce moscata

Quanto basta di pepe

Quanto basta di sale

Preparazione

Innanzitutto sbucciate le patate, tagliatele a pezzi, riponetele in un pentolino, ricopritele con acqua calda, accendete il fuoco, salatele e fatele ammorbidire. Nel frattempo versate un filo d’olio in una padella antiaderente, inserite la cipolla tritata e la carota grattugiata, mescolate, lasciate cuocere per 7-10 minuti e spegnete il fornello. Adesso scolate le patate in una scodella, schiacciatele con una forchetta per ridurle a purea, aggiungete la cipolla e le carote e il prezzemolo tritato, poi amalgamate adeguatamente con una spatola. Ora unite l’uovo, il sale, il pepe e la noce moscata, mescolate nuovamente per ottenere un composto morbido, integrate il Parmigiano grattugiato e 50 gr di pangrattato, dopodiché rimestate per compattare. Fatto questo foderate una leccarda con carta apposita, spolveratela con del pangrattato, stendeteci sopra l’impasto, farcitelo con il formaggio grattugiato, aiutandovi con la carta forno arrotolatelo, modellatelo bene con una spatola per chiudere i bordi, irrorate la superficie con un filo d’olio e qualche cucchiaio di pangrattato. Infine sigillate il polpettone nella carta apposita (sotto deve esserci un altro foglio per la teglia) e mettete a cuocere in forno preriscaldato per 40 minuti ad una temperatura di 180°C, al termine guarnite con qualche foglia di prezzemolo e servite.

Vincenzo

