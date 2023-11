Sapori e tradizioni del territorio con "Memorie in Cucina": libro di ricette presentato a Empoli

Martedì 28 novembre, alle 16 nella sede dell’Avis a Empoli in via G. Rossa, sarà presentato un libro di Memorie in Cucina, insolito e intrigante.

Insolito perché non ha un autore, ma ognuna delle ricette che lo compongono ha per firma quella dei tanti soci dell’associazione Cittadini per la Salute, diretta dal dottor Alessandro Bini. Intrigante perché i piatti che vengono descritti provengono dai ricordi personali o dalla memoria familiare di ogni socio o socia che spiega la ragione della propria scelta.

Il libro è nato da un’idea della vicepresidente Sandra Boldrini, e nelle pagine curate da Rossana Ragionieri e Corrado Caselli, che ha disegnato anche la copertina, sfilano sapori, colori, tradizioni del nostro territorio e non soltanto; tutto questo è corredato da foto che documentano anche la lunga storia dell’associazione, nata nel 2008 con l’obiettivo della promozione sociale e come strumento di difesa della salute e dei diritti del malato.

Nel tempo sono state organizzate nelle scuole lezioni sulla prevenzione e la salute, incontri medici con esperti, attività sportive, camminate di gruppo, attività ludiche, tutto come indicazione per uno stile di vita migliore e tutto sempre gratuito e aperto a tutta la popolazione.

In questo senso va anche l’iniziativa della pubblicazione Memorie in Cucina, che verrà distribuita gratuitamente agli associati, perché favorisce e consolida la socializzazione e la condivisione rivolte ad uno scopo comune.

Anche se le ricette oggi si trovano facilmente su Internet, non si trova con altrettanta facilità il racconto dell’ambiente, dei profumi, delle persone, dei familiari che cucinavano le ricette presentate, che prima di essere stampate sul libro, sono impresse nella memoria degli attuali autori, i soci dell’Associazione Cittadini per la Salute.

Fonte: Ufficio Stampa