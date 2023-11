Scuola e verde pubblico, inaugurato alle Oberdan il giardino scolastico e piantumato un alberello, per la Giornata degli alberi, dedicato a Giulia Cecchettin

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi, il 21 novembre la scuola primaria Oberdan in via San Michele alle Piagge ha inaugurato il giardino scolastico che è stato reso di nuovo fruibile per i bambini della scuola. Martedì mattina tutta la comunità della scuola Oberdan ha accolto, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Galilei Rossana Condello e agli alunni della classe 1B della scuola media Galilei, il vicesindaco di Pisa con delega al verde e lavori pubblici Raffaele Latrofa, l'assessore alla scuola Riccardo Buscemi, oltre al presidente AVIS Mario Bruselli, la professoressa Federica Madonna, il dirigente di Legambiente Yuri Galletti e l’ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza” Germana delle Canne, per inaugurare insieme il giardino e festeggiare la giornata dedicata agli alberi.

Per l’occasione è stato piantumato nel giardino un frassino donato da Legambiente e i bambini hanno condiviso messaggi, poesie e letture sia sui valori dell’affettività e dell’inclusione, che sull’importanza di salvaguardare gli alberi per la loro capacità di produrre ossigeno nell’atmosfera e ridurre l’inquinamento. Al momento della piantumazione del nuovo alberello, i bambini hanno voluto dargli il nome “Giulia”, dopo aver dedicato un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin.

“Uno dei momenti più emozionanti del mio incarico – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa – è stato quando ho ricevuto dai bambini delle Oberdan un bellissimo video realizzato dalle insegnanti in cui i piccoli alunni ringraziavano il Comune per aver restituito loro il giardino rinnovato in cui poter di nuovo giocare. Mi dispiace per il lungo iter burocratico che abbiamo dovuto attendere, ma la cosa importante è che finalmente abbiamo restituito questo prezioso spazio verde alla scuola.”

“La vera bellezza di questo giardino siete voi, cari bambini - ha detto l'assessore Riccardo Buscemi rivolgendosi agli alunni - che rendete vivo questo spazio con la vostra presenza e le vostre attività. Da anni questo spazio aspettava di essere sistemato per essere di nuovo fruito e vissuto. Ringrazio il vicesindaco con delega ai lavori pubblici per avere provveduto e ringrazio di avermi invitato a questa bella festa.”

Fonte: Comune di Pisa, ufficio stampa