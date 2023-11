Spaccio, arrestato in flagrante un 25enne a Prato

La scorsa notte a Prato, presso i giardini di via Carlo Marx, i carabinieri hanno arrestato un 25enne dopo essere stato sorpreso a cedere ad un uomo sei involucri in cellophane due dei quali contenenti 1,69 grammi di cocaina e gli altri quattro contenenti 9,30 grammi di hashish.

L'identikit è quello di, come detto, un 25enne, marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. E' stato notato dai militari dell'Arma mentre "con atteggiamento furtivo si aggirava nei pressi dei giardini sino al momento in cui incontrava il 56enne, egiziano, senza fissa dimora, al quale cedeva repentinamente qualcosa", spiegano i carabinieri in una nota.

I controlli svolti successivamente hanno consentito di affermare che il 25enne aveva ceduto i sei involucri, mentre nelle tasche celava 100 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell'attività illecita di spaccio. Il cittadino marocchino è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Prato in attesa del rito direttissimo, a disposizione della locale autorità giudiziaria mentre lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.