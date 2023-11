Treni, stop tra Firenze e Empoli: nel weekend tratta chiusa

Modifiche alla circolazione dei treni Alta Velocità e Regionali nei prossimi fine settimana 18/19, 25/26 novembre e 4/5 gennaio 2024 per lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino (FI).

Treni Alta Velocità

Roma – Firenze – Genova le sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.

I Treni Regionali

Durante l’interruzione saranno riprogrammati i servizi sulle linee:

· Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus.

· Firenze – Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi.

· Firenze – Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.

Durante il fine settimana i treni saranno interessati da allungamenti dei tempi di percorrenza, modifiche di percorso, cancellazioni totali o limitazioni di percorso e sostituzioni con autobus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la riprogrammazione del proprio viaggio.