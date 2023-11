Ultimo weekend per la Mostra del Tartufo Bianco a San Miniato

Non c'è due senza tre, come tre sono i weekend della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato organizzata da Fondazione San Miniato Promozione: dopo lo scorso weekend che ha visto arrivare a San Miniato 25mila visitatori, l’ultimo fine settimana andrà in scena sabato e domenica e come nei due precedenti il programma realizzato dalla Fondazione presieduta da Marzio Gabbanini sarà pieno di iniziative che ruotano attorno al tartufo re della tavola e a quella sostenibilità ambientale senza la quale proprio il tartufo (che nasce dove, quando e come vuole) non esisterebbe. Ecco cosa prevede il programma del weekend di chiusura a partire da sabato 25 novembre: alle 9 allo spazio incontri di Casa Tartufo in Piazza Duomo simposio formativo dell’Ordine dei giornalisti “La sostenibilità ambientale e agroalimentare per la salvaguardia del Tartufo Bianco”, indetto da Arga Toscana; al termine del corso di formazione sulle tematiche appena citate verrà presentato e degustato il nuovo prosciutto “San Genesio" dell’enomacelleria Lo Scalco di San Miniato e con la collaborazione dell’azienda agricola Turini. Ecco i relatori del corso riservato ai giornalisti: Massimo Vincenzini, Presidente Accademia Georgofili di Firenze; Zeffiro Ciuffoletti, Accademico Emerito Georgofili; Rossano Ercolini, presidente Zero Waste Europe; Agostino Giannino, ufficiale Rs Maggiore Comando Generale Carabinieri Roma. Alle 15 nella stessa location ecco “La competizione tra Leonardo e gli altri”, Roberto Ippolito conversa con Antonio Forcellino; a seguire consegna ambasciatore del tartufo allo stesso Ippolito. Subito dopo alle 15.30 “20 anni di gemellaggio con Silly” , con l’introduzione del sindaco Simone Giglioli. Alle 17.30 ci sarà un altro momento importante: la presentazione del piano di marketing attuativo redatto dal professor Francesco Dini (cda Fondazione SMP), corredata dalla presentazione della guida turistica “Visit Valdarno” (progetto editoriale di Terre di Pisa) e dalla presentazione del progetto del museo del tartufo – il Mutart – che aprirà a marzo 2024 da un’iniziativa di Fondazione SMP. Capitolo cooking show: detto già della degustazione del nuovo prosciutto de Lo Scalco, a questo saranno aggiunti il mallegato di San Miniato, i piatti di Maggese e Pepenero, i dolci del “Cantuccio di Federigo”, i vini dei vignaioli di San Miniato. Alle 16, invece, laboratorio del gusto a cura di Slow Food e Mercato della Terra, con analisi sensoriale del tartufo con degustazione di un piatto con i formaggi dell’Az. Agricola Poggio alle capre e il tartufo di San Miniato. Si arriva alla sera: in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 21.30 all’auditorium Crédit Agricole di Piazza Bonaparte Katia Beni e Benedetta Giuntini andranno in scena con “Facciamo Baccano” (ingresso libero con donazione minima di 5 euro, il ricavato verrà devoluto all’associazione Frida).

E la domenica? Si parte alle 10 a Casa Tartufo con “Coltivare il Tuber Magnatum Pico”: intervengono l’agronomo Laura Giannetti; il ricercatore CNR Lorenzo Gardin; la ricercatrice di Unisi Elena Salerni e introduce Simone Gigliolil, sindaco di San Miniato. Alle 17 “Gli eventi dell’anno giubilare”, presentazione opuscolo delle associazioni culturali di San Miniato per il Giubileo della Diocesi, con la regia di Fondazione SMP. Alle 10 a Palazzo Grifoni “La sicurezza informatica come motore di sviluppo inclusivo e sostenibile. A che punto sono le nostre aziende nella costruzione della propria resilienza informatica” modera Sabina Nuti, Rettrice Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Alle 11 all’Ex Frantoio della Biblioteca Comunale M. Luzi, presentazione del libro “L'incertezza della rana” di Giorgio Bastonini, con Lori Cei. Alle 16.30 a Sant’Urbano nella Via Angelica "L'insieme d'Archi dell'Accademia musicale di San Miniato Basso" e "I Piccoli Archi" suonano repertorio violinistico dalla musica di intrattenimento e popolare fino alla musica classica, arricchita da note storiche e curiosità. Alle 16 concerto di Street Band da Piazza Buonaparte a Piazza del Duomo (Casa Tartufo) per presentazione dépliant illustrativo sulla mostra permanente en plein air “Storie su Serranda. I Volti dello Scioa”. Senza dimenticare i cooking show: alle 12 cooking show a cura della Marca di Camerino, con lo chef Dino Casoni e presentazione di "Terre del Tartufo Festival 2023", con il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci. Alle 14:30 chef Antonio Geri, Associazione Cuochi Pisani e alle 16 chef Emanuele Vallini, del ristorante La Carabaccia, Bibbona. La giornata sarà arricchita dall’evento che alle 16.15 si svolgerà all’auditorium Crédit Agricole: il sindaco di Firenze Dario Nardella porterà a San Miniato il trofeo “Grand Depart”, creato nel 2013 in occasione dell’edizione numero 100 della corsa in giallo e realizzato per legare tutte le comunità ospitanti del Tour (tra cui, nel 2024, quella della Toscana). Questo grazie al filo rosso che unisce Crédit Agricole – l’istituto francese che ha rilevato la fu Cassa di Risparmio di San Miniato - e che è storicamente associato alla maglia gialla col marchio LCL (Crèdit Lyonnaise) da oltre 40 anni. Nell’occasione Dario Nardella sarà nominato ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo. Alle 18, infine, in Piazza Duomo avverrà la cerimonia di chiusura della 52esima Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato con le classiche premiazioni e gli interventi delle autorità, alla presenza del presidente di Regione Eugenio Giani.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa