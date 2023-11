Un Natale da sogno a Montecatini Terme

Sarà Babbo Natale nella sua baita al mercato coperto il protagonista degli eventi dedicati alle festività a Montecatini Terme. Al Media Center Sassoli si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate sia dall’amministrazione comunale sia da privati per le festività. All’incontro sono intervenuti il vicepresidente Marco Casucci, il sindaco e l’assessora al turismo e sport di Montecatini Terme Luca Baroncini e Alessandra Bartolozzi, l’organizzatore della Baita di Babbo Natale Paolo Grossi. Alla conferenza era presente anche il consigliere regionale Marco Landi.

“La Toscana sta vivendo ancora delle ore difficili dopo l’alluvione – ha detto Marco Casucci vicepresidente del Consiglio regionale – ma è da sottolineare l’impegno degli enti locali per cercare di festeggiare nel migliore dei modi le festività natalizie. Credo che in questi anni Montecatini abbia cercato di trovare la propria luce e la propria visibilità in altre forme oltre che essere conosciuta nel mondo per le sue terme. Montecatini sta operando bene e a livello regionale deve essere riconosciuto il suo impegno, quindi è giusto presentare in questa sede, su richiesta delle consigliere regionali Luciana Bartolini e Federica Fratoni, le iniziative della città dedicate al Natale”.

Come ha detto l’organizzatore della Baita di Babbo Natale Paolo Grossi “L’ accogliente baita si è trasferita, dopo l’incidente accaduto, interamente al mercato coperto di Montecatini Terme, pronta a regalare un natale indimenticabile ai suoi adorati bambini. Babbo Natale renderà il mercato un luogo incantato e illuminato dalla speranza, dove i bambini con le proprie famiglie potranno celebrare in festa tutta la magia del natale. Babbo Natale ha voluto traslocare in uno spazio incantato, dove la magia delle feste, si intreccia con la sicurezza di un luogo privo di pericoli. Il mercato diventa il palcoscenico di un'incredibile festa, dove la speranza danza tra le luci scintillanti e l'atmosfera natalizia si fonde con l'entusiasmo dei più piccoli e da sabato 25 novembre Babbo Natale vi aspetta a braccia aperte, pronto ad ascoltare tutti i vostri desideri”.

“Speriamo che dopo questo periodo difficile per tutta la regione – ci ha detto il sindaco Luca Baroncini – e anche per la nostra comunità si possa ripartire con una serie di iniziative ed una festa come quella del natale che deve essere un momento di gioia, felicità, pace. I piccoli e i grandi troveranno una città pronta ad accoglierli nel migliore dei modi. Vorrei ricordare la Baita di Babbo Natale presso il mercato coperto e il Tempio di Babbo Natale presso lo stabilimento del Tettuccio che vanta già duemila prenotazioni. L'amministrazione Comunale di Montecatini ha presentato un calendario di eventi straordinario per le festività natalizie. Il tema di quest'anno è "Xmasdream," un Natale da sogno che coinvolgerà l'intera comunità in una serie di spettacoli ed eventi magici”.

“Le nostre iniziative - ha detto l’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi - vogliono collegare la città del benessere e delle terme ad un luogo dove si sta bene con tutta la famiglia e possiamo passare dei momenti piacevoli e divertenti”.

Altri momenti salienti del progetto natale includono la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel parco Regio, un trenino itinerante, un luna park in via del Rinfresco e una funicolare illuminata. Le installazioni luminose nella pineta saranno accese dalle 16 fino a tarda sera, creando un'atmosfera incantata. Il calendario degli eventi presenta uno spettacolo itinerante che inizia il 2 dicembre, con giocolieri, parate in costume, musica e concerti per intrattenere sia i più piccoli che gli adulti. Altre attrazioni includono il "Piano sky," un pianoforte sospeso tra le nuvole, una suggestiva parata chiamata "Circotà," e la parata itinerante "Les Montgolfières," con trampolieri vestiti da mongolfiera. Gli spettacoli includono anche canti Gospel, cover delle canzoni natalizie di Michael Bublé, e una performance della "Lakeville High School Band" composta da circa 110 membri. Questa banda americana si esibirà in una parata il 29 dicembre, marciando dalle Terme "Tettuccio" fino a piazza del Popolo. Montecatini Alto parteciperà alle festività con eventi speciali per i bambini e iniziative come laboratori, cori Gospel, punti selfie, zampognari, il Natale Jazz, baby dance e concerti. Anche Montecatini Alto si immergerà nell'atmosfera delle nevicate. Il 31 dicembre, ci sarà un concerto in piazza e il 6 gennaio l'arrivo della Befana a Montecatini Alto.

Sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sul programma su sito web dedicato all’evento.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa