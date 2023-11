Sabato 2 dicembre, ore 10,30 - Auditorium del Convento di San Francesco a San Miniato. Presentazione del libro: Una scuola al Museo, Storia di un percorso didattico nato dall’integrazione tra scuola e territorio.

Le 130 pagine del volume Una scuola al Museo, edito da ETS Pisa, raccontano il progetto didattico triennale svolto da una classe della scuola primaria Collodi dell’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato nell’area Archeologica di San Genesio.

Una narrazione scritta a più mani che riporta il punto di vista dei diversi protagonisti del progetto a partire proprio da quello delle alunne e degli alunni. Il testo è arricchito da diverse foto che ben documentano il percorso svolto dalle bambine e dai bambini della classe. Il libro è curato dalla Professoressa di storia medievale e didattica della storia Cecilia Iannella dell’università di Pisa e da Andrea Fubini, Dirigente del Comprensivo sanminiatese.

"Il progetto didattico è nato inizialmente per far fronte alla necessità contingente di trovare uno spazio adeguato a una classe seconda della scuola primaria Collodi durante l’emergenza pandemica - racconta il preside del Sacchetti - Insieme all’amministrazione Comunale nell’estate 2020 si individuò il Museo di San Genesio e la sua area archeologica come luogo ideale per ospitare la classe. La storia e l’archeologia sono diventate così la cornice narrativa all’interno della quale costruire gli apprendimenti, il tutto in un’ottica interdisciplinare e il progetto Una scuola al museo si è subito connotato come una ricerca di pratica e innovazione didattica che ha coinvolto diversi attori del territorio sanminiatese ".

"Il successo del progetto di ricerca-azione - dichiara con soddisfazione il dirigente scolastico - è stato il frutto della sinergia che come Istituto abbiamo saputo creare col Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e il Comune di San Miniato ".