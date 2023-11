Alla stazione dei Carabinieri di Peccioli inaugurata la 'Stanza tutta per sé' contro la violenza sulle donne

Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Peccioli (PI), è stata inaugurata la "Stanza tutta per sé", frutto della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia. All'evento hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il Presidente del Tribunale di Pisa Beatrice Dani, il Procuratore della Repubblica Giovanni Porpora, i Sindaci di Peccioli e di altri Comuni circostanti, rappresentanti istituzionali e delle Forze di Polizia, nonché le referenti di Soroptimist Italia-Club Valdarno Inferiore.

L'inaugurazione della "Stanza tutta per sé" è un passo significativo nel contrasto alla violenza contro le donne e le fasce protette della popolazione. La breve premessa sul fenomeno della violenza, in linea con il modello di prevenzione della Convenzione di Istanbul, sottolinea l'importanza di proteggere le vittime, garantire la loro sicurezza e promuovere politiche integrate attraverso una rete con gli altri attori sistemici del territorio.

Il progetto prevede azioni concrete come l'attivazione del pronto intervento, l'accoglienza in ambienti protetti nelle Caserme dell'Arma, l'ascolto attivo e il supporto concreto per liberarsi dalla violenza. I Carabinieri, in questo contesto, sono fondamentali per leggere e rilevare la violenza in tutte le sue forme.

L'inaugurazione della "Stanza tutta per sé" è parte di un protocollo d'intesa tra Soroptimist International Italia e l'Arma dei Carabinieri. La stanza, pensata per offrire un ambiente protetto alle vittime vulnerabili, è stata arredata con attenzione al benessere delle vittime, inclusa una zona giochi per i più piccoli.

La sinergia tra l'Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia, con il coinvolgimento del Club Valdarno Inferiore, ha reso possibile questa importante iniziativa nel contrasto alla violenza di genere. L'evento è stato concluso con la proiezione in anteprima del cortometraggio istituzionale "Scriminante d'Amore", realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, focalizzato sul contrasto alla violenza contro le donne.