A Casa di Anna Frank, il nuovo spettacolo di Firenza Guidi al Museo di Fucecchio

Non un ricordo di un solo giorno ma una settimana intera di spettacoli. Tutte le mattine da Martedì 21 a Sabato 25 Novembre lo spettacolo di Firenza Guidi “A Casa di Anna Frank” verrà replicato per le scuole e per la cittadinanza.

Sarà infatti possibile per chi volesse vedere lo spettacolo al mattino prenotare una visita insieme ai ragazzi delle scuole. “La forza dello spettacolo è nella sua disarmante semplicità nel raccontare una storia così complessa in un modo che arrivi allo stesso tempo sia ai grandi che ai più piccoli.

Da martedì 21 a Sabato 25 Novembre, il pubblico avrà modo di scegliere tra 12 spettacoli in orari mattutini. Per prenotare mandare una mail a info@elanfrantoio.org.

Questi gli orari degli spettacoli:

Martedì 21: ore 08.30, 09.30 e 11.30

Mercoledì 22: ore 09.30, 10.30 e 11.30

Giovedì 23: ore 08.30, 10,00.

Venerdì 24: ore 08.30, 10, 11

Spettacolo per la cittadinanza ore 19.00

Sabato 27: ore 09.00

Il pubblico che parteciperà all’esperienza farà un viaggio che permetterà loro di entrare nella città di Amsterdam per poi salire su attraverso scale strette agli alloggi e alla soffitta dove Anna Frank, la sua famiglia e i Van Pels rimasero nascosti per più di due anni. Nel suo allestimento al Museo di Fucecchio, la Guidi crea un arazzo di corrispondenze e sensazioni, di colori e suoni, di profumi e passi ascoltati a cuore in gola, come se, spingendo silenziosamente la cigolante libreria al primo piano, questa diventasse una vera e propria macchina del tempo catapultando lo spettatore dal grido indaffarato della vita e della città sottostante al silenzio senza tempo e l’incognita dell’attico segreto.

Chi avrebbe mai immaginato che le semplici parole di una tredicenne avrebbero scandagliato l’immaginario filmico e letterario per decadi a venire? Il diario di Anna Frank, oramai diventato un classico della letteratura, è prima di tutto la testimonianza di un passaggio tra infanzia e adolescenza, tra l’innocenza dell’universo del bambino, in cui il male non esiste e il mondo dilaniato dell’adulto.

Il cast di A Casa di Anna Frank: Daniele Milano, Sara Toti, Emilia Menichetti, LauraBencini, Giacomo Paoletti, Erica Cosi, Giulia Cecchini, Emanuele Melani, Andrea Miluccio, Pietro Canovai.

Luci: Pino Lo Biondo, Jamie Platt; Fonica: Diego Ruschena, Tim Way; Costumi: Firenza Guidi; Scenografia: Carl Davies, Giorgia Lavorini, Firenza Guidi. Accoglienza: Katia Ferreri; Testo e Regia Firenza Guidi.

Firenza Guidi, autrice, regista e creatrice di un linguaggio performativo unico, scrive e dirige spettacoli in tutta Europa e oltre. Da anni la Guidi scrive drammaturgie su Eccidio e la Shoah ed è sulla mappa internazionale per le sue regie e drammaturgie di teatro/circo contemporaneo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni:

Email info@elanfrantoio.org

Ingresso Contributo Associativo €7