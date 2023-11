Alluvione in Toscana, CNA: "Sospendere i pagamenti fino a marzo 2024"

Disporre immediatamente la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi scaduti lo scorso 16 novembre e la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare almeno fino a marzo 2024 nelle aree della regione Toscana colpite dall’alluvione lo scorso 2 novembre. A chiederlo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è la CNA in una lettera inviata anche ai ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.

La CNA chiede, inoltre, che la ripresa dei pagamenti possa avvenire senza sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, come previsto dallo Statuto del contribuente.