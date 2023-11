Botti di Capodanno, minore trovato con 444 'cipolle': denunciato il padre

Giro di vite sui botti di Capodanno a Prato, da parte dei carabinieri di Iolo.

Un 16enne pratese è stato scoperto con 444 petardi 'cipolle' per 18 kg di polvere nera dietro la tenda di una camera da letto. Il padre 48enne, responsabile per il minore, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di materiale esplodente da parte dei carabinieri.

Nella casa di un 13enne pratese invece, tra i vestiti in un armadio della camera da letto, è stato trovato un panetto di hashish da 93 grammi e un bilancino di precisione. Per questo fatto è stato denunciato il fratello 27enne di origini colombiane, già censurato dalle forze dell'ordine, denunciato in stato di libertà per spaccio di stupefacente.